Топ-менеджер «Автодора» назначен первым замминистра транспорта

Член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта Евгения Дитриха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

О том, что Алафинов станет заместителем главы Минтранса, РБК сообщал 6 июля со ссылкой на источники. По словам собеседника РБК, Алафинов в Министерстве транспорта будет заниматься автодорогами. Дитрих, будучи первым заместителем министра транспорта, также отвечал за автодороги, систему «Платон» и строительство Крымского моста.

Алафинов с 2000 по 2009 год работал в Минфине. Затем с 2009 по 2013 год был заместителем руководителя Росавтодора, а в 2014 году стал членом правления «Автодора».