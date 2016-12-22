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Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе
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Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе
Бизнес, 19:11
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Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе
Заместитель главы Минтранса Алан Лушников, курирующий железнодорожный транспорт, объявил о своей отставке. Он собирается продолжить выступления в составе рок-группы Ctrlband
Алан Лушников (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заместитель министра транспорта Алан Лушников сообщил журналистам, что покинет свой пост.

«Да, я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Это предложение внесено, но еще не подписано», — сказал замминистра транспорта. Он занимал эту должность с февраля 2017 года, курируя железнодорожный транспорт.

Отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, он ответил: «Петь».

Сейчас Алан Лушников — фронтмен в рок-группе Ctrlband. Первый концерт нового состава группы состоялся в конце апреля этого года.

На вопрос о преемнике Лушников ответил, что не может комментировать кадровые вопросы.

В середине августа источники «РИА Новости» в отрасли сообщали, что Лушников может покинуть свой пост до конца августа.

Алану Лушникову 42 года, сообщается на сайте Министерства транспорта. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Затем он стал помощником министра транспорта и занимал эту должность до 2012 года. До 2017 года Лушников был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

После того как 18 мая указом президента министром транспорта был назначен Евгений Дитрих вместо Максима Соколова, в министерстве произошли кадровые изменения. В отставку ушел заместитель министра, курирующий водный транспорт и порты, Виктор Олерский, его место занял Юрий Цветков, топ-менеджер «Совкомфлота». В конце августа источники РБК сообщали, что покинуть ведомство может и курирующий автомобильные дороги заместитель Николай Асаул. 6 сентября стало известно, что Асаул назначен торговым представителем в Белоруссии. На его пост в Минтрансе, по информации источников РБК, рассматривается глава Росавтодора Роман Старовойт.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Минтранс , отставки
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