Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе

Заместитель министра транспорта Алан Лушников сообщил журналистам, что покинет свой пост.
«Да, я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Это предложение внесено, но еще не подписано», — сказал замминистра транспорта. Он занимал эту должность с февраля 2017 года, курируя железнодорожный транспорт.
Отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, он ответил: «Петь».
Сейчас Алан Лушников — фронтмен в рок-группе Ctrlband. Первый концерт нового состава группы состоялся в конце апреля этого года.
На вопрос о преемнике Лушников ответил, что не может комментировать кадровые вопросы.
В середине августа источники «РИА Новости» в отрасли сообщали, что Лушников может покинуть свой пост до конца августа.
Алану Лушникову 42 года, сообщается на сайте Министерства транспорта. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Затем он стал помощником министра транспорта и занимал эту должность до 2012 года. До 2017 года Лушников был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.
После того как 18 мая указом президента министром транспорта был назначен Евгений Дитрих вместо Максима Соколова, в министерстве произошли кадровые изменения. В отставку ушел заместитель министра, курирующий водный транспорт и порты, Виктор Олерский, его место занял Юрий Цветков, топ-менеджер «Совкомфлота». В конце августа источники РБК сообщали, что покинуть ведомство может и курирующий автомобильные дороги заместитель Николай Асаул. 6 сентября стало известно, что Асаул назначен торговым представителем в Белоруссии. На его пост в Минтрансе, по информации источников РБК, рассматривается глава Росавтодора Роман Старовойт.