Мутко предложил сделать бессрочной семейную ипотеку

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил президенту Владимиру Путину сделать бессрочной программу семейной ипотеки под 6%. Действующая заканчивается в конце 2023 года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Виталий Мутко, гендиректор госкомпании «Дом.РФ», которая курирует льготные ипотечные программы, предложил продлить программу семейной ипотеки. «Она заканчивается в следующем году, в 2023-м. Можно рассмотреть ее продление, делать тоже бессрочно», — заявил Мутко 22 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Во время трансляции встречи Путин не отреагировал на это предложение. Но в августе 2022 года власти решили сделать бессрочной программу сельской ипотеки с максимальной ставкой в 3%. По этой программе можно взять кредит на покупку или строительство дома в сельской местности.

Глава «Дом.РФ» назвал семейную ипотеку мощной демографической программой. Она была запущена в 2018 году, ее параметры несколько раз менялись, а срок продлевался. Сначала взять льготные кредиты могли только семьи, в которых есть два ребенка или больше. С 2021 года программу распространили и на семьи с одним ребенком при условии, что он родился не раньше 2018 года. Сейчас программа действует до 31 декабря 2023 года. По ней можно оформить кредит по ставке 6% годовых. Для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

По данным «Дом.РФ», за январь—июль 2022 года было оформлено 85,1 тыс. кредитов по семейной ипотеке на общую сумму 384 млрд руб. Всего за время действия программы было выдано больше 365 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб. Общая площадь купленных квартир составила 21 млн кв. м.

Объем выдачи по семейной ипотеке в этому году превысил соответствующие показатели других программ, которые сейчас действуют в России: льготную ипотеку под 7%, Дальневосточную ипотеку под 2% и ипотеку для ИТ-специалистов под 5%. По словам Мутко, доля всех льготных госпрограмм достигает 35% в структуре российской ипотеки.

Летом 2022 года доля ипотеки впервые превысила половину розничных портфелей российских банков. В июне на московском рынке была зафиксирована рекордная доля ипотечных сделок — 79%. К сентябрю их доля у некоторых девелоперов достигла 90%.