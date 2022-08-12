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Финансы ,  
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Минфин предложил на год продлить программу семейной ипотеки под 6%

Программа семейной ипотеки стартовала 1 января 2018 года и предусматривает льготную ставку в 6% для семей, в которых дети родились в период до 31 декабря 2022 года
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов. Изначально программа была рассчитана до 31 декабря 2022 года.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Фото:Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Минфин ожидает, что спрос на участие в программе в связи с ее продлением составит 166 тыс. кредитов на общую сумму 1,16 трлн руб. В связи с этим расходы федерального бюджета в 2023 году составят 84,6 млрд. руб., в 2024 году — 72,6 млрд руб., в 2025 году — 43,9 млрд руб.

В документе указано, что по состоянию на 1 августа в рамках программы семейной ипотеки более 372 тыс. семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года, улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку с помощью льготного кредита. Общий объем выданных ипотечных кредитов составил 1,3 трлн руб.

Программа семейной ипотеки в России начала действовать с 2018 года. Согласно ее условиям кредит на жилье по льготной ставке до 6% могут получить семьи, в которых дети родились в срок до 31 декабря 2022 года или воспитывается ребенок с инвалидностью. Для жителей Дальнего Востока ставка установлена на уровне 5%, а программа распространяется на семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года.

Программа также охватывает семьи с усыновленными детьми при условии, если они родились в период действия программы (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

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Сейчас оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2023 года. Первоначальный взнос — не менее 15%, срок действия кредита — до 30 лет. Максимальный размер займа для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
льготная ипотека Минфин семьи Дети
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