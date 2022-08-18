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Мишустин бессрочно продлил программу «сельской ипотеки»

Программу планировали завершить в этом году, однако теперь ее срок не будет ограничен, а ставка в 3% сохранится. Она предусматривает заем в 3–5 млн руб. на покупку или строительство жилья в сельской местности
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Программа «сельской ипотеки» будет продлена на бессрочный срок, ставка останется прежней — 3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове. Трансляция велась на YouTube.

«Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения этой программы», — рассказал Мишустин.

Сейчас в России действуют четыре программы льготного кредитования, предусматривающие выдачу займов на покупку собственного жилья: помимо сельской это дальневосточная, семейная и льготная. Последнюю программу в рамках пилотного проекта распространят на самостоятельное строительство частных жилых домой без заключения подрядных договоров с застройками, продолжил премьер. Он уточнил, что ставка не превысит 7%, а максимальный размер займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 7 млн руб., для остальных субъектов страны — 6 млн руб.

«Сегодня больше половины наших граждан хотели бы улучшить свои жилищные условия», — сказал Мишустин, отметив, что государству следует «сделать все» для обеспечения такой возможности.

Путин увидел необходимость построить «миллиарды квадратных метров» жилья
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Сельская ипотека» предусматривает заем на строительство дома или переезд в сельскую местность по ставке от 0,1 до 3% на срок до 25 лет, максимальный ее размер ограничен 5 млн руб. для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Дальневосточного федерального округа, для остальных субъектов России действует ограничение в 3 млн руб. Программа не действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

На поддержку программ льготной ипотеки в этом году потребуется более 200 млрд руб., оценивал в марте вице-премьер Марат Хуснуллин. По его оценке, спрос на жилье по итогам этого года окажется на 10–20% ниже показателей прошлого года. В интервью РБК вице-премьер заверил, что в такой динамике «ничего страшного нет» из-за соответствия нормальным рыночным реалиям. Схожая оценка у аналитиков АКРА, по их мнению, спрос на новостройки снизится на 10–15%.

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Президент Владимир Путин при этом отмечал, что Россия все еще отстает от многих стран по уровню обеспеченности граждан жильем, отставание произошло даже от соседних государств. «Нам нужны действительно сотни миллионов, в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — считает он. Путин заявил, что среди россиян есть «колоссальный спрос» на новое жилье.

Эксперты оценили спад ипотеки в России в полтриллиона рублей за год
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Фото:Андрей Попов / РИА Новости

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ипотека развитие села Михаил Мишустин жилье
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