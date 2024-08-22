Судостроитель назвал причины затопления яхты с «британским Гейтсом»

Владелец построившей Bayesian компании Костантино считает, что к трагедии привели ошибки экипажа. В частности, он заявил, что шторм был предсказуем, яхта не должна была стоять на якоре и на ней не должно было быть людей

Яхта Bayesian (Фото: Baia Santa Nicolicchia / Fabio La Bianca / Reuters)

Приближающийся к побережью Сицилии шторм был предсказуем, причиной затопления суперъяхты Bayesian, принадлежавшей «британскому Биллу Гейтсу» Майку Линчу, стали допущенные экипажем ошибки, заявил Corrierre della Sera Джованни Костантино, основатель и гендиректор The Italian Sea Group — владельца судостроительной Perini Navi, построившей судно в 2008 году.

Он не согласился с тем, что шторм пришел внезапно: «Почему экипаж не знал о приближающейся непогоде? <...> Все было предсказуемо. Передо мной прогнозы погоды. Ничего внезапно не пришло. <...> Спросите себя: почему в ту ночь не было рыбака из Портичелло? Рыбак следит за погодными условиями, а корабль нет?»

Костантино подчеркнул, что, с учетом предупреждения о плохой погоде, «было неуместно» устраивать вечеринку на яхте. Он считает, что судно не должно было стоять на якоре в море, а людей не должно было быть в каютах.

Глава службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина отмечал, что в ночь перед трагедией на регион обрушился водяной смерч. Это явление обычно возникает во время гроз и может развиваться всего в течение нескольких минут.

Костантино на основе видео затопления заключил, что судно ушло под воду за четыре минуты.

«Все, что было сделано, показывает очень длинную цепочку ошибок», — заключил он.

56-метровая яхта затонула 19 августа во время шторма у берегов Палермо, неподалеку от порта Портичелло. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров, из них 15 человек, включая годовалого ребенка, были спасены голландским парусником Sir Robert, который плыл неподалеку. Спасатели нашли тело одного человека — шеф-повара яхты. Позже в каютах обнаружили тела владельца яхты Линча и его дочери Ханны.

Пропавшими без вести после этого числились председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, юрист компании Clifford Chance Крис Морвилло и их жены. Четвертое тело было найдено вечером 21 августа, пятое — утром 22 августа. Их опознали. Спасатели предполагают, что тело последнего пропавшего все еще находится внутри яхты.