Тела пяти пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты опознали
Пять тел были найдены и идентифицированы в ходе поисков пропавших пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты, сообщает Sky News.
По данным издания, всего погибли шесть человек.
19 августа у побережья Сицилии затонула 56-метровая суперъяхта Bayesian, ходившая под флагом Великобритании и считающаяся одной из крупнейших парусных яхт в мире.
Причиной стал шторм, который обрушился на судно, стоявшее на якорной стоянке неподалеку от порта Портичелло. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.
15 человек, включая годовалую девочку, удалось спасти, они находятся в больнице в Палермо, команда психологов оказывает им помощь. Судьба шестерых была неизвестна, в том числе владельца яхты, 59-летнего бизнесмена Майка Линча, которого прозвали «британским Биллом Гейтсом», и его 18-летней дочери Ханны.
Первым было обнаружено тело шеф-повара Рекальдо Томаса, затем The Telegraph со ссылкой на главу службы гражданской обороны Сицилии Сальво Кочину сообщила, что тела Линча и его дочери обнаружили внутри одной из кают между двумя матрасами. По данным Sky News, дочь бизнесмена до сих пор числится пропавшей без вести.
Четвертое тело было найдено накануне вечером, пятое — утром 22 августа. По словам береговой охраны Италии, спасатели предполагают, что последний пропавший человек находится внутри лодки.
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