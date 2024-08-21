Момент затопления яхты британского бизнесмена у берегов Сицилии. Видео
Появилось видео момента крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, на ней были британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Ролик с камер наблюдения публикует Giornale di Sicilia, яхта исчезает буквально за две минуты.
Судно затонуло 19 августа из-за сильного шторма, обрушившегося на побережье. Шесть человек, включая бизнесменов, до сих пор не найдены. Как передает ANSA, поиски ведутся в сложных условиях, пока водолазы осмотрели только командный мостик. Накануне дайверы смогли обеспечить проход для доступа внутрь яхты.
Спасены 15 человек, включая годовалую девочку. Погибшим пока числится один человек, это повар.
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