В Италии во время торнадо затонула суперъяхта Bayesian
Один человек погиб и шестеро пропали без вести при крушении суперъяхты Bayesian у берегов Палермо (Сицилия) на юге Италии во время шторма с торнадо, передает Sky News. Спасены 15 человек, в том числе командир лодки и годовалая девочка со своей матерью.
Судно, изначально пришвартованное в порту Портичелло, отплыло в море вечером 18 августа и встало на якорь недалеко от берега. Оно шло под британским флагом, на борту находились граждане Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Франции и Ирландии. Camper & Nicholsons — компания-владелец яхты — уточнила, что на борту были 12 гостей и 10 членов экипажа.
Яхта Bayesian (ранее называлась Salute), была построена на итальянской верфи Виареджо компании Perini Navi и передана владельцу в 2008 году, следует из данных Yacht Charter Fleet (сервис бронирования яхт).
Длина судна — 56 метров, она предусматривает размещение до 12 гостей в шести люксовых каютах и работу экипажа численностью до 10 человек.
У Bayesian вторая по высоте мачта в мире (75 м) и самая большая из тех, что сделаны из алюминия. Лодка оснащена двумя 8-цилиндровыми двигателями, способна развивать скорость до 15 узлов.
Яхта в результате шторма затонула. 15 человек были спасены экипажем голландского парусника Sir Robert, который был неподалеку от места крушения, указывает Corriere della Sera. Пол и гражданство найденного погибшего не уточняется. В результате шторма также пострадала прибрежная зона в Палермо, в том числе лодки в местном порту.
Итальянская береговая охрана занимается поисками пропавших без вести. Привлеченные к операции водолазы опустились на глубину 57 метров в зоне затопления и «сквозь иллюминаторы увидели трупы», заявил глава службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина, передает газета. Агентство ANSA писала, что пропавшие, вероятно, находились в каютах и застряли внутри.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов