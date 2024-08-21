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В каюте затонувшей яхты нашли тела «британского Гейтса» и его дочери

В каюте затонувшей у Сицилии яхты нашли тела Майка Линча и его дочери
Тела британского бизнесмена Майка Линча и его дочери обнаружили внутри одной из кают между двумя матрасами. 56-метровая суперъяхта Bayesian затонула утром 19 августа у берегов Сицилии во время шторма
Фото: Louiza Vradi / Reuters
Фото: Louiza Vradi / Reuters

На борту затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian нашли тела двух человек — британского бизнесмена Майка Линча и его дочери Ханны, пишет The Telegraph со ссылкой на главу службы гражданской обороны Сицилии Сальво Кочину. Их обнаружили внутри одной из кают между двумя матрасами. До этого было обнаружено тело шеф-повара Рекальдо Томаса.

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Как рассказал Financial Times представитель береговой охраны Винченцо Загарола, скорость ветра во время шторма достигала более 110 км/ч. Яхта затонула так быстро, что экипаж, видимо, не успел подать сигнал бедствия. Сигнальная ракета была запущена уже со спасательного плота. К моменту, когда береговая охрана добралась до места крушения, судно ушло на дно. Скорость, с которой затонула 540-тонная яхта, остается самой большой загадкой крушения, так как такому судну обычно требуется гораздо больше времени, чтобы уйти под воду, даже если оно перевернулось, отмечает издание.

56-метровая суперъяхта Bayesian, ходившая под флагом Великобритании, затонула утром 19 августа во время шторма. Она стояла на якорной стоянке неподалеку от порта Портичелло. По данным итальянской береговой охраны, на борту находились 22 человека — десять членов экипажа и 12 пассажиров, в том числе владелец яхты.

15 человек, включая годовалую девочку, спасли. Шестеро числились пропавшими без вести, в том числе 59-летний Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом» и его 18-летняя дочь Ханна, а также председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, юрист компании Clifford Chance Криса Морвилло и их жены.

По данным онлайн-сервиса по отслеживанию маршрутов судов VesselFinder, яхта вышла из сицилийского порта Милаццо 14 августа, а в последний раз была зафиксирована 18 августа вечером со статусом «на якоре» недалеко от Палермо.

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Елена Чернышова
яхта Сицилия крушение судна
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