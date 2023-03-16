Делистинг Yandex, Ozon, QIWI и других компаний. Что это значит

Возможный делистинг Yandex N.V., Ozon, HeadHunter, Cian и QIWI с американской биржи NASDAQ в моменте не окажет влияния на их бизнес, считают опрошенные РБК аналитики. Но в будущем это может усложнить привлечение финансирования

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В среду, 15 марта американская биржа NASDAQ уведомила Yandex N.V. (YNDX), Ozon Holdings Plc (OZON), Qiwi Plc (QIWI) и HeadHunter Group Plc (HHRU) о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Такое же уведомление от Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) получила также Cian Plc (CIAN). Причины решения не приводились, но ни на одно из перечисленных юрлиц не распространяются санкции со стороны США или ЕС.

Указанные юрлица являются головными для группы «Яндекс», маркетплейса Ozon, провайдера платежных и финансовых сервисов QIWI, платформы для подбора недвижимости ЦИАН и рекрутингового ресурса HH.ru, соответственно.

Как будет организован процесс делистинга

На вопрос об условиях процесса делистинга представитель QIWI сказал, что речи о выкупе акций не идет, поскольку делистинг означает, что приостановленные ранее торги не будут восстановлены. «Соответственно, акции будут торговаться на внебиржевых торгах», — сказал он. Представитель Ozon также сообщил, что «в случае делистинга с NASDAQ у компании нет обязательств выкупать ценные бумаги, за инвесторами сохраняются права голосования и право получать дивиденды». Представители Yandex и Cian отказались прокомментировать этот вопрос, сославшись на то, что пока изучают уведомление.

Как делистинг может повлиять на компании

Решение NASDAQ не окажет влияния на операционную деятельность компаний, а также их торги на других площадках, включая Московскую биржу, считают опрошенные РБК аналитики. «Делистинг российских компаний — это фиксация факта, а не новостное событие. Все компании уже ожидали, что это произойдет, поэтому заранее готовились. Сейчас они будут сосредотачиваться на биржах в России и менять юрисдикцию с иностранной на полностью российскую. Не думаю, что данная новость как-то серьезно повлияет на их показатели или деятельность», — рассуждает начальник управления анализа рынка акций Газпромбанка Анна Куприянова.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, перечисленные компании могут столкнуться с сокращением инвесторской базы — «ее покинут многие качественные международные инвесторы». «С другой стороны, можно отметить, что объемы торгов российскими бумагами в США в последнее время были невысокими, поэтому больших потерь с точки зрения ликвидности биржевых операций не произойдет», — оговорился он. «Теоретически, могут ухудшиться стандарты раскрытия, так как листинг на NASDAQ предполагает достаточно высокие требования к ним. Но это будет уже зависеть от самих компаний», — допустил старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что они считают развитие событий для QIWI «нейтральным». Для держателей [бумаг компании] в моменте ничего не меняется в плане управления своей позицией. При этом влияние на бумаги, обращающиеся на Мосбирже, отсутствует, — указал он. — Негатив в том, что делистинг с высокой вероятностью указывает на то, что бумаги еще очень и очень долго не начнут торговаться на NASDAQ. Сейчас же статус просто замороженный».

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отметил, что «сильного немедленного влияния на бизнес и финансовые показатели» делистинг оказать не сможет, поскольку это было ожидаемое событие. Он обратил внимание, что об отсутствии влияния также свидетельствует «вяло-негативная реакция рынка» на новость. «Сильнее всего делистинг скажется на перспективах роста цены акций этих компаний. Залогом их высокой стоимости был интерес долгосрочных зарубежных инвесторов. Российские инвесторы, в основном, краткосрочные, они равнодушны к перспективам роста выручки. Им нужны регулярные и предсказуемые дивиденды», — считает Делицын. По его мнению, чтобы заинтересовать российских инвесторов, «Яндексу», Cian и Ozon придется кардинально менять стратегии. «Снижение перспектив роста стоимости акций негативно скажется на возможности привлекать средства на развитие. Поэтому, скорее всего, компании будут искать возможность провести листинг на биржах дружественных стран. Не исключены слияния», — рассуждает аналитик «Финама». По его мнению, для Ozon делистинг скажется лишь как фактор удорожания привлечения средств на развитие.

Реорганизация «Яндекса» и делистинг Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов «Ренессанс Капитал» Кирилл Панарин считает, что делистинг даже не повлияет на планы Yandex по реорганизации. Группа «Яндекс» обсуждает эту возможность с начала специальной военной операции. Источники РБК среди наиболее вероятных сценариев называли следующий: Yandex N.V. учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100-процентной долей, будет учрежден фонд менеджеров, в который могут войти перешедший в «Яндекс» экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов) и Артем Савиновский (гендиректор «Яндекса») и который на 5 лет получит управление российским бизнесом, включая право голосования контрольным пакетом акций; голландская Yandex N.V. получит лицензии и средства в размере $300–400 млн на развитие четырех проектов за рубежом (беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока»). На следующем этапе реорганизация предусматривает возможность продажи 51% «российского Яндекса» инвесторам, кому именно — сейчас обсуждается.

Что ожидают компании

В самих компаниях напомнили, что NASDAQ еще 28 февраля 2022 года приостановила торги их бумагами в связи с геополитической ситуацией.

В своем сообщении Yandex N.V. заявил, что в ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию. «Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме. Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность «Яндекса», — сообщила компания. Она также подчеркнула, что «считает важным сохранить прозрачность своего бизнеса и поэтому в любом случае продолжит раскрывать финансовые и операционные показатели в соответствии с международными стандартами для публичных компаний».

В Ozon сообщили, что уже изучают процедуру обжалования и сделают «все возможное для защиты интересов инвесторов». «В дальнейшем мы точно планируем оставаться публичной компанией и при любом сценарии мы действуем в интересах наших инвесторов. Разные варианты листинга мы, конечно же, рассматриваем с февраля 2022 года, когда торги на NASDAQ были приостановлены, и однозначно планируем сохранять листинг на Московский бирже», — отметил представитель компании. Он также подчеркнул, что «при любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость».

В QIWI указали, что совет директоров компании рассмотрит возможность подачи апелляции на решение NASDAQ. «QIWI выполняет все необходимые требования по раскрытию информации и соблюдает высокие стандарты корпоративного управления. Мы поддерживаем высокий уровень прозрачности и продолжаем практику ежеквартальных раскрытий финансовой отчетности даже после приостановки торгов на NASDAQ. Решение о делистинге с NASDAQ не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовое положение QIWI», — настаивают в компании.

Представитель Cian сказал, что в настоящий момент компания изучает процедуру делистинга для определения дальнейших шагов. «Мы продолжим раскрывать финансовые и операционные показатели в соответствии с международными стандартами для публичных компаний и применимым регулированием. Данная ситуация никак не влияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость компании — наш сервис продолжает работу в обычном режим», — сказал он. РБК направил запрос в HeadHunter.