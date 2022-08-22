The Bell узнал о договоренности VK и «Сбера» разделить активы в СП

VK получит сервис по доставке еды Delivery Club, а «Сберу» отойдут остальные активы, в том числе каршеринг «Ситидрайв» и экспресс-доставка продуктов «Самокат»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк и компания VK договорились о разделе активов совместного предприятия «О2О Холдинг», сообщил The Bell со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

В результате VK получит сервис по доставке еды Delivery Club, который в дальнейшем планирует обменять на «Дзен» и «Новости» в рамках сделки с «Яндексом», а у «Сбера» останутся остальные активы, в том числе каршеринг «Ситидрайв» и сервис по доставке продуктов «Самокат», пишет издание.

VK и «Яндекс» отказались от комментариев. РБК направил запрос в Сбербанк.

Об обсуждении VK и «Сбером» сделки по разделению активов в июле писал Forbes. Один источник пояснял, что активы О2О не вписываются в стратегию развития VK, которая сфокусирована на соцсетях, видео и мессенджерах. Другой собеседник издания говорил, что «Сберу» отойдет «Самокат», поскольку у него «глубокая интеграция» со «Сбермаркетом».

VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии им принадлежит по 45,01%, еще 9,98% — у «О2О груп (птс) лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, следует из данных СПАРК.

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О планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали в марте. Один из них уточнял, что такая идея появилась несколько лет назад, но компания вновь вернулась к ней осенью 2021 года. «Яндекс» хочет быть технологической компанией, а «Дзен» развивается как соцсеть; что касается агрегатора новостей, то он вызывает много критики со всех сторон, пояснял источник желание компании продать эти сервисы.

В апреле VK подписала соглашение о покупке агрегатора новостей «Яндекса» и платформы для блогеров «Дзен». Источник сообщал РБК, что главным пунктом преткновения на переговорах был вопрос, останутся ли проекты на главной странице «Яндекса». По его словам, стороны договорились о переходном периоде, в течение которого проекты останутся там. Это подтвердил второй собеседник РБК. Он же добавил, что существует «тысяча сложных вопросов», связанных с переездом «Новостей» и «Дзена».