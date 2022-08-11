Выручка VK выросла на 11% за счет онлайн-рекламы

Выручка VK во втором квартале выросла на 11%, до 33 млрд руб. В основном, этому способствовал ростом сегмента онлайн-рекламы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Общая выручка VK во втором квартале выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 32,8 млрд руб., следует из опубликованного 11 августа отчета компании.

Рост выручки обусловлен ростом сегмента онлайн-рекламы. Во втором квартале выручка VK от рекламы выросла на 28%, 14,3 млрд руб. Наиболее активным оказался сегмент среднего и малого бизнеса, рост количества платящих рекламодателей в нем составил 89% год к году, а выручка VK от такой рекламы увеличилась в 2,5 раза.

Как отмечает представитель компании, рекламная выручка увеличилась также за счет притока рекламодателей, обусловленного ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. В то же время рост может объясняться и тем, что зарубежные площадки приостановили продажу рекламы на территории России.

Количество новых зарегистрированных пользователей соцсети «ВКонтакте» во втором квартале выросло на 12%. Средняя месячная аудитория соцсети во втором квартале составила 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн. Количество новых регистраций пользователей ОК выросло на 35%, что произошло «в особенности благодаря пользователям в возрастной группе 25–45 лет», подчеркнули в компании. Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 23%, до 17,4 млрд руб.

Выручка сегмента «Игры» сократилась на 1,5%, до 9,2 млрд руб. В компании связали это с тем, что доходы этого сегмента номинированы в иностранной валюте, укрепление курса рубля оказало на них влияние.

Выручка в сегменте «Образование» выросла на 30%, до 2,6 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA VK во втором квартале снизился на 37%, до 4,2 млрд руб. Чистая прибыль равнялась 3,6 млрд руб. вместо чистого убытка в 4,98 млрд руб. год назад. С учетом компаний, в которых у VK есть доля: «AliExpress Россия», «О2О Холдинга», «Умскул», «Учи.ру» и др. — чистый убыток составил 3,4 млрд руб., что на 54% выше, чем год назад. Показатель вырос на фоне снижения убытка AliExpress и «О2О Холдинга». Как пояснил представитель VK, основной фактор роста чистого убытка — инвестиции в новые продукты (во втором квартале компания запустила российский магазин приложений RuStore, игровую площадку VK Play, отдельные мобильные приложения «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Клипы», единую платформу для рекламодателей «VK Реклама»), и, как следствие, увеличились расходы на маркетинг и персонал.

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