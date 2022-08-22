«Газпром нефть» добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикцию

Суд постановил перевести совместное предприятие в российскую юрисдикцию и ограничить права Shell в нем

Фото: SalymProject / Youtube

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление «дочки» «Газпром нефти» о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell — Salym Petroleum Development, зарегистрированного в Нидерландах, следует из данных в судебной картотеке. Текст решения суда не опубликован.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Московской области.

Заявление было подано компанией «ГПН — Салымские проекты» (дочернее предприятие «Газпром нефти», через которую она владеет долей в СП) и принято к рассмотрению 25 июля. Истец просил преобразовать Salym Petroleum Development из иностранного в российское юрлицо и приостановить корпоративные права иностранного инвестора, следует из иска.

Суд постановил преобразовать Salym Petroleum Development в ООО «Салым Девелопмент», ее совладельцами станут действующие акционеры — «ГПН — Салымские проекты» и Shell Salym Development («дочка» Shell, через которую она владеет долей в СП), передает «Интерфакс» из зала суда. Компания с уставным капиталом 8,5 млн руб. будет зарегистрирована в поселке Салым (Ханты-Мансийский автономный округ).

Суд также приостановил ряд прав «дочки» Shell в новой компании: право голоса на собрании участников общества, право требования выкупа доли в «Салым Девелопмент» и права распоряжения в уставном капитале компании.

Shell принадлежало 50% в Salym Petroleum Development. СП разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. О планах выйти из этого и других проектов, а также прекратить работу в России Shell сообщила в конце февраля, связав это решение со спецоперацией на Украине.

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Российскую «дочку» компании — «Шелл нефть» — выкупил ЛУКОЙЛ. В июле Shell объявила, что отошла от управления Salym Petroleum Development и обнулила стоимость актива.

