«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август
Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за газ, полученный в июле, сообщил «РИА Новости» глава компании Вадим Чебан.
«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — сказал Чебан.
По его словам, российская сторона пока не ответила на просьбу.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома»
В начале августа Чебан заявил, что Молдавия не сможет оплатить поставку за август из-за нехватки средств. «Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за август и сентябрь.
Закупочная цена российского газа за август превышает $1460, тогда как в июне составляла около $980 за 1 тыс. куб. м.
«Газпром» и «Молдовагаз» в октябре прошлого год продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. Российская сторона пояснила, что он был подписан практически на условиях Кишинева, но предполагает своевременную стопроцентную плату. В ноябре у Молдавии появились проблемы с оплатой поставок.
По условиям контракта, республика должна провести аудит и расплатиться с долгами. Российская сторона оценивала задолженность Кишинева в $709 млн.
11 августа вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что страна подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, обе обязались провести аудит до 30 января 2023 года.
На прошлой неделе экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждал, что нынешняя глава государства Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» намерены расторгнуть контракт с «Газпромом», который не позволяет провернуть схемы с закупкой того же российского газ, но через посредников.