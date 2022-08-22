«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август

«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за поставленный газ за август и сентябрь. По словам главы компании Вадима Чебана, молдавская сторона пока не получила ответа

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за газ, полученный в июле, сообщил «РИА Новости» глава компании Вадим Чебан.

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — сказал Чебан.

По его словам, российская сторона пока не ответила на просьбу.

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В начале августа Чебан заявил, что Молдавия не сможет оплатить поставку за август из-за нехватки средств. «Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за август и сентябрь.

Закупочная цена российского газа за август превышает $1460, тогда как в июне составляла около $980 за 1 тыс. куб. м.

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«Газпром» и «Молдовагаз» в октябре прошлого год продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. Российская сторона пояснила, что он был подписан практически на условиях Кишинева, но предполагает своевременную стопроцентную плату. В ноябре у Молдавии появились проблемы с оплатой поставок.

По условиям контракта, республика должна провести аудит и расплатиться с долгами. Российская сторона оценивала задолженность Кишинева в $709 млн.

11 августа вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что страна подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, обе обязались провести аудит до 30 января 2023 года.

На прошлой неделе экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждал, что нынешняя глава государства Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» намерены расторгнуть контракт с «Газпромом», который не позволяет провернуть схемы с закупкой того же российского газ, но через посредников.