«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:38
В комитете по культуре Петербурга прошли обыски Общество, 15:31
ЕС изучит размещение тренировочной миссии для ВСУ в Восточной Европе Политика, 15:24
Егор Титов заявил о негативе в адрес Федуна за инвестиции в «Спартак» Спорт, 15:21
Бывший тренер сборной назвал проблемы Федуна при работе в «Спартаке» Спорт, 15:17
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
При обстреле Антоновского моста в Херсоне пострадали 15 человек Политика, 15:11
ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность Недвижимость, 15:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Ethereum обновил минимум с конца июля и подешевел за неделю на 18% Крипто, 15:03
Что можно купить в Китае по цене подержанной Lada Vesta Авто, 15:03
«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август Бизнес, 15:02
Глава Fresenius SE уйдет в отставку на фоне падения доходов Бизнес, 15:00
Жена Федуна не подтвердила отъезд из России после продажи «Спартака» Спорт, 14:59
Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбой в приложении при переводе денег Финансы, 14:54
Бизнес ,  
0 

«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август

«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за поставленный газ за август и сентябрь. По словам главы компании Вадима Чебана, молдавская сторона пока не получила ответа
«Газпром» GAZP ₽182,15 +2,56% Купить
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за газ, полученный в июле, сообщил «РИА Новости» глава компании Вадим Чебан.

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — сказал Чебан.

По его словам, российская сторона пока не ответила на просьбу.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома»

В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен
Бизнес
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

В начале августа Чебан заявил, что Молдавия не сможет оплатить поставку за август из-за нехватки средств. «Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за август и сентябрь.

Закупочная цена российского газа за август превышает $1460, тогда как в июне составляла около $980 за 1 тыс. куб. м.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи

«Газпром» и «Молдовагаз» в октябре прошлого год продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. Российская сторона пояснила, что он был подписан практически на условиях Кишинева, но предполагает своевременную стопроцентную плату. В ноябре у Молдавии появились проблемы с оплатой поставок.

По условиям контракта, республика должна провести аудит и расплатиться с долгами. Российская сторона оценивала задолженность Кишинева в $709 млн.

11 августа вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что страна подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, обе обязались провести аудит до 30 января 2023 года.

На прошлой неделе экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждал, что нынешняя глава государства Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» намерены расторгнуть контракт с «Газпромом», который не позволяет провернуть схемы с закупкой того же российского газ, но через посредников.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Анастасия Серова
«Молдовагаз» Газпром отсрочка поставки газа
Материалы по теме
Молдавия заявила о надежде на отсрочку по долгам перед «Газпромом»
Экономика
Кишинев заявил о риске разрыва контракта «Газпромом» из-за аудита долга
Бизнес
«Газпром» заявил о нарушении Молдавией договоренностей об аудите
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter