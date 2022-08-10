«Молдовагаз» не выплатит «Газпрому» аванс за август
«Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» за газ, потребленный в августе, из-за недостатка средств, сообщил председатель правления компании Вадим Чебан изданию NewsMaker.md. По его словам, «Молдовагаз» попросил у поставщика отсрочку по платежам, но пока не получила ответа.
Как заявил Чебан, в компании надеются, что в четвертом квартале в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, таким образом закупочная цена значительно снизится.
«При существующей методологии (расчета тарифов на газ) не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики. — РБК) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — сказал глава компании.
РБК направил запрос в «Газпром».
Власти Молдавии решили повысить тарифы на газ из-за того, что действующие тарифы не позволяют покрывать расходы на закупки топлива у России. «Молдовагаз» обратился в НАРЭ с просьбой пересмотреть тарифы для жителей страны, повысив их почти на 60% с 1 июня. То есть стоимость 1 куб. м газа должна была вырасти с 14,6 лея (47,1 руб. по курсу ЦБ на 1 июня) до 22,23 лея (71,8 руб.), передавал Jurnal TV.
В итоге НАРЭ повысило тариф, но не до того уровня, о котором просил «Молдовагаз», — 18,6 лея (60 руб.). В компании остались недовольны решением регулятора, предупредив, что это неизбежно приведет к новому повышению тарифа.
В начале июня Чебан сообщил, что закупочная цена российского природного газа для Молдавии за июнь составит около $880 за 1 тыс. куб. м. При этом в мае, по словам вице-премьера страны Андрея Спыну, была установлена цена $920 за 1 тыс. куб. м. 14 июля глава «Молдовагаза» сообщил, что закупочная цена российского газа за июль составит $990 за 1 тыс. куб. м, а за август — более $1460 за 1 тыс. куб. м.
«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок. Вице-премьер Спыну пояснял, что документ устанавливает не точную цену за 1 куб. м газа, а формулу расчета, основанную на биржевых ценах, что приводит к варьированию стоимости топлива каждый месяц.
Также, согласно условиям соглашения, Молдавия должна провести аудит и выплатить долги. В «Газпроме» задолженность страны оценили в $709 млн. В январе поставки газа оказались под угрозой из-за неуплаты долга, однако «Молдовагаз» успел расплатиться за день до отключения газа благодаря поддержке правительства республики.