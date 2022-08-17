«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить аванс за август и сентябрь

«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до IV квартала аванс за газ за август и сентябрь

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, у компании недостаточно средств для оплаты авансовых платежей «Газпрому». Он также заявил о необходимости увеличить тариф на газ для конечных потребителей

Фото: Владислав Кулёмза / Reuters

«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь, сообщил в своем Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август—сентябрь текущего года», — написал он.

По его словам, из-за роста закупочных цен тарифные отклонения составили в период с января по июль 2022 года составили 954 млн леев (3 млрд руб.), а в августе—сентябре они вырастут до около 2 млрд леев (6,38 млрд руб.) «Данные отклонения <...> неизбежно должны быть включены в тариф на газ для конечных потребителей», — подчеркнул Чебан.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

О том, что у «Молдавагаза» недостаточно средств для оплаты аванса «Газпрому» за август, Чебан сообщил неделей ранее. По его словам, в компании надеются, что в четвертом квартале в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, таким образом закупочная цена значительно снизится. Закупочная цена российского газа за август составляет более $1460 за 1 тыс. куб. м, в то время как в июне она была около $980 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок. Российская сторона утверждала, что его условия взаимовыгодны. Вице-премьер страны Андрей Спыну пояснял, что документ устанавливает не точную цену за 1 куб. м газа, а формулу расчета, основанную на биржевых ценах, что приводит к варьированию стоимости топлива каждый месяц. «Газпром» при этом просил не публиковать формулу расчета цены, пояснив это коммерческой тайной, говорил вице-премьер.

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При этом по условиям соглашения Молдавия обязалась провести аудит и выплатить долги. «Газпром» оценивал задолженность Кишинева в $709 млн, в январе поставки газа оказались под угрозой из-за неуплаты долга.

11 августа Спыну сообщил, что Молдавия подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, компании обязались провести аудит задолженности за российский газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.