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Кишинев запланировал завершить аудит долга перед «Газпромом» в 2023 году

Аудит проведут две компании — Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. «Газпром» оценивает задолженность «Молдовагаза» в $709 млн. Кишинев с этой суммой не согласен
«Газпром» GAZP ₽179,57 +0,43% Купить
Фото: Aurel Obreja / AP
Фото: Aurel Obreja / AP

Молдавия подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, сообщил в Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.

По его словам, компании обязались провести аудит задолженности за российский газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.

«Молдовагаз» не выплатит «Газпрому» аванс за август
Бизнес
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Молдавия и «Газпром» в октябре 2021 года продлили контракт на поставку российского газа на пять лет. По его условиям, Кишинев должен провести аудит задолженности и погасить долги. «Газпром» оценивает долг «Молдовагаза» в $709 млн с учетом просрочки платежей. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.

Изначально власти Молдавии планировали выйти на подписание соглашения об урегулировании долга к маю. В январе они разместили заявку о поиске компании для проведения аудита, однако тендер в итоге провалился: заявку на участие в конкурсе на фоне событий на Украине никто не подал, сообщал Кишинев.

Контракт с Молдавией был заключен также при условии полной оплаты текущих платежей. Накануне «Молдовагаз» сообщил, что не сможет выплатить «Газпрому» аванс за август из-за недостатка средств. Компания попросила отсрочку по платежу, но пока ответа не получила, сказал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

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