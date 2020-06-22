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Структура «Ростеха» поставит за границу системы защиты НПЗ от дронов

Контракт с первым иностранным клиентом концерн «Автоматика» планирует заключить в июне, а кроме того, ведет переговоры с другими компаниями из Азии, Африки и с Ближнего Востока, заявил Bloomberg глава компании
Комплекс противодействия БПЛА производства концерна «Автоматика»
Комплекс противодействия БПЛА производства концерна «Автоматика» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Менее чем через год после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты нефтяной компании Saudi Aramco российский концерн «Автоматика» (входит в состав ГК «Ростех») готовится начать поставки иностранным заказчикам свои системы защиты от дронов, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Владимира Кабанова.

По его словам, контракт с первым иностранным клиентом концерн «Автоматика» планирует заключить уже в июне, а кроме того, ведет переговоры с другими компаниями из Азии, Африки и с Ближнего Востока. Конкретных стран Кабанов не назвал, но Bloomberg напомнил, что ранее сообщалось о сотрудничестве саудовской госкомпании Saudi Arabian Military Industries с иностранными партнерами в вопросе защиты инфраструктурных объектов от дронов. Минобороны Саудовской Аравии на запрос Bloomberg не ответило.

Ранее контракты уже были заключены с «Татнефтью» и ярославским НПЗ «Славнефть-ЯНОС», переговоры с «Роснефтью» и «Газпромом» продолжаются, добавил Кабанов.

«Энергетическая инфраструктура практически не защищена от ударов с воздуха. <...> Сегодня большинство наших клиентов понимают, что затраты на защиту от беспилотников несопоставимо ниже, чем возможный причиненный ими ущерб», — сказал Кабанов.

Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По его словам, стоимость системы защиты от беспилотников может составить от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от ее возможностей.

На сайте концерна «Автоматика» указано, что предприятие выпускает различные системы противодействия дронам — от напоминающего ружье носимого комплекса «Пищаль-ПРО» и переносного комплекса «Купол-ПРО» до объектового комплекса «Таран-ПРО» и стационарного «Рубеж-Автоматика».

Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Объекты Saudi Aramco были атакованы беспилотниками 14 сентября 2019 года, после этого в ходе торгов в понедельник, 15 сентября, цены на нефть выросли почти на 20%. Ответственность за атаку на себя взяли повстанцы-хуситы, с которыми Саудовская Аравия воюет в Йемене. Впоследствии Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и заявило, что атака велась не из Йемена, обвинив в нападении Иран. Тегеран отрицает свою причастность.

В октябре 2019 года, через месяц после атаки дронов на объекты Saudi Aramco, главный конструктор концерна «Автоматика» Сергей Ширяев говорил, что компания уже видит заинтересованность в своей продукции со стороны стран Ближнего Востока.

«Например, мы выпускаем комплекс в ружейном форм-факторе, очень простой в применении, — это «Пищаль» или «Пищаль-ПРО». Это «ружье» не требует ни особой подготовки оператора, ни специальных знаний. Увидел цель, нажал на курок — и началось радиоэлектронное воздействие: выключаются средства связи, управления, навигации, и БЛА оказывается в состоянии прострации. Например, беспилотные летательные аппараты самолетного типа просто падают», — рассказывал тогда Ширяев.

В ноябре того же года «Автоматика» представила на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Рубеж-Автоматика», способный работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Недавние террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии наглядно показали, какую угрозу могут нести беспилотники, в том числе для промышленных и других гражданских объектов», — заявил тогда исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В феврале 2020 года Кабанов заявил, что комплексом «Рубеж-Автоматика» интересуются российские и зарубежные компании и госструктуры, при этом наибольшую заинтересованность высказали представители ближневосточных государств.

В мае «Автоматика» подписала контракт на поставку систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) в интересах ПАО «Славнефть-ЯНОС». Оборудование должно быть поставлено в третьем квартале 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ПВО, беспилотники, «Ростех»
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