Структура «Ростеха» поставит за границу системы защиты НПЗ от дронов

Контракт с первым иностранным клиентом концерн «Автоматика» планирует заключить в июне, а кроме того, ведет переговоры с другими компаниями из Азии, Африки и с Ближнего Востока, заявил Bloomberg глава компании

Комплекс противодействия БПЛА производства концерна «Автоматика» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Менее чем через год после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты нефтяной компании Saudi Aramco российский концерн «Автоматика» (входит в состав ГК «Ростех») готовится начать поставки иностранным заказчикам свои системы защиты от дронов, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Владимира Кабанова.

По его словам, контракт с первым иностранным клиентом концерн «Автоматика» планирует заключить уже в июне, а кроме того, ведет переговоры с другими компаниями из Азии, Африки и с Ближнего Востока. Конкретных стран Кабанов не назвал, но Bloomberg напомнил, что ранее сообщалось о сотрудничестве саудовской госкомпании Saudi Arabian Military Industries с иностранными партнерами в вопросе защиты инфраструктурных объектов от дронов. Минобороны Саудовской Аравии на запрос Bloomberg не ответило.

Ранее контракты уже были заключены с «Татнефтью» и ярославским НПЗ «Славнефть-ЯНОС», переговоры с «Роснефтью» и «Газпромом» продолжаются, добавил Кабанов.

«Энергетическая инфраструктура практически не защищена от ударов с воздуха. <...> Сегодня большинство наших клиентов понимают, что затраты на защиту от беспилотников несопоставимо ниже, чем возможный причиненный ими ущерб», — сказал Кабанов.