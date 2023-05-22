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Участники рынка увидели падение стоимости контейнерных перевозок из Китая

«Коммерсантъ»: перевозка контейнеров из Китая в Россию с начала года подешевела на 30–35%
Участники рынка называют причиной падения стоимости контейнерных перевозок сезонный спад после китайского Нового года и появление новых морских рейсов из Китая в Петербург и Новороссийск
Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

С начала 2023 года стоимость контейнерных перевозок из Китая в Россию упала на 30–35%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По оценкам транспортной компании ModernWay, в конце 2022 — начале 2023 года ставки на перевозку 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы составляли $8–9 тыс. по сравнению с $12–13 тыс. в 2021 году. В мае 2023 года тарифы снизились до $6–6,5 тыс. О падении стоимости до этого уровня сообщили и в «Альфа Транзит».

В логистической компании Stalogistic отмечают, что уровень падения ставок зависит от локации и условий отправки. В FM Logistic сообщили, что по некоторым направлениям и сервисам снижение составило более $2,5 тыс. с марта.

Похожая ситуация сложилась с поставками по морю: ставки снижаются с середины февраля. По оценкам «Альфа Транзит», сейчас стоимость фрахта на маршруте Китай — Владивосток упала почти в два раза по сравнению с зимой.

Участники рынка связывают падение ставок с сокращением общего объема отгрузок после китайского Нового года, запуском новых сервисов из китайских портов до Санкт-Петербурга и Новороссийска и отменой коронавирусных ограничений в Китае.

В августе 2022 года российские дистрибьюторы, напротив, фиксировали рост цен на контейнерные перевозки по сравнению с началом весны. По словам участников рынка, в основном цены поднимали компании из Турции и Китая, так как объем поставок из этих стран значительно вырос.

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На фоне западных санкций, введенных из-за военных действий на Украине, от работы в России отказались ведущие иностранные контейнерные операторы Maersk и CMA CGM.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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