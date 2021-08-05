Билл Гейтс назвал «большой ошибкой» общение с финансистом Эпштейном

Билл Гейтс (Фото: Cbs / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Общение с американским финансистом Джеффри Эпштейном было «большой ошибкой», заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN.

«У меня было с ним несколько ужинов из-за того, что он говорил, что выделит миллиарды долларов в качестве добровольной помощи на развитие мирового здравоохранения. Это было неправдой. Эти отношения закончились. Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой», — сказал Гейтс.

Билл Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $124 млрд.

В мае основатель Microsoft объявил о разводе со своей женой Мелиндой Гейтс, с которой он прожил 27 лет. 2 августа развод официально состоялся.