WSJ узнала о повестках Брину и еще трем миллиардерам по делу Эпштейна

Год назад Виргинские острова подали в суд на JPMorgan из-за того, что банк, сохраняя финансиста как клиента, якобы получал выгоду от его деятельности. WSJ пишет, что в рамках дела несколько миллиардеров получилили повестки в суд

На этой неделе Виргинские острова США направили повестки в суд сооснователю Google Сергею Брину, председателю правления Hyatt Hotels Group Томасу Притцкеру, главе Boston Properties Мортимеру Цукерману, а также бывшему президенту Walt Disney Company Майклу Овицу в рамках судебного разбирательства против JPMorgan из-за «связей» банка с Джеффри Эпштейном. Об этом со ссылкой на источники сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg.

Газета напоминает, что до тюремного заключения Эпштейн долгое время прожил на Виргинских островах, однако в 2022 году — через несколько лет после его смерти, — прокуратура острова и неизвестная жертва Эпштейна подали в суд на JPMorgan из-за того, что банк якобы знал о преступной деятельности своего клиента, однако продолжал с ним сотрудничать.

Эпштейна задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. В августе того же года тело финансиста нашли в камере. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

В конце марта Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что правление JPMorgan Chase & Co. решило сместить главу банка Джейми Даймона с должности из-за дела Эпштейна. Bloomberg писал, что решение о смене главы банка было принято после нескольких исков от предполагаемых жертв финансиста. Они утверждали, что JPMorgan осуществлял финансовые операции Эпштейна в течение пяти лет после того, как тот признал себя виновным в совращении несовершеннолетней для занятия проституцией. В исках утверждается, что банк извлекал выгоду из торговли людьми и проигнорировал несколько внутренних предупреждений о поведении своего клиента.