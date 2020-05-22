«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Компанией, к которой перешли 9,6% акций «Роснефти» из пакета «Роснефтегаза», стала «РН-НефтьКапиталИнвест». Она на 100% принадлежит «Роснефти»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Государственная компания «Роснефтегаз» сократила свою долю в «Роснефти» с 50% плюс одна акция до 40,4%, следует из сообщения «Роснефти».

Владельцем 9,6% акций (1 017 425 070 шт.) «Роснефти» стала ее 100-процентная «дочка» — компания «РН-НефтьКапиталИнвест». Накануне «Роснефть» сообщила, что уставный капитал «РН-НефтьКапиталИнвест» увеличился на 110 млрд руб., сообщил «Интерфакс», уточнив, что «Роснефть» также вышла из Grupo Rosneft C.A. (Венесуэла), Rosneft Energia GmbH (Франкфурт-на-Майне), Petrovictoria S.A. (Венесуэла) и «Национального нефтяного консорциума».

«Роснефть» 28 марта объявила о прекращении работы в Венесуэле. Компания заявила, что продает не названной тогда компании, принадлежащей российскому правительству, свой бизнес в Венесуэле, включая все активы и торговые операции. Взамен «Роснефть» должна была получить собственные 9,6% акций, которые поставит на баланс одного из дочерних обществ.

Позже стало известно, что Росимущество в тот же день (28 марта) учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая должна заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Уставный капитал компании составлял 322,7 млрд руб. Она полностью принадлежит Росимуществу.