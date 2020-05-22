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«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Компанией, к которой перешли 9,6% акций «Роснефти» из пакета «Роснефтегаза», стала «РН-НефтьКапиталИнвест». Она на 100% принадлежит «Роснефти»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Государственная компания «Роснефтегаз» сократила свою долю в «Роснефти» с 50% плюс одна акция до 40,4%, следует из сообщения «Роснефти».

Владельцем 9,6% акций (1 017 425 070 шт.) «Роснефти» стала ее 100-процентная «дочка» — компания «РН-НефтьКапиталИнвест». Накануне «Роснефть» сообщила, что уставный капитал «РН-НефтьКапиталИнвест» увеличился на 110 млрд руб., сообщил «Интерфакс», уточнив, что «Роснефть» также вышла из Grupo Rosneft C.A. (Венесуэла), Rosneft Energia GmbH (Франкфурт-на-Майне), Petrovictoria S.A. (Венесуэла) и «Национального нефтяного консорциума».

«Роснефть» 28 марта объявила о прекращении работы в Венесуэле. Компания заявила, что продает не названной тогда компании, принадлежащей российскому правительству, свой бизнес в Венесуэле, включая все активы и торговые операции. Взамен «Роснефть» должна была получить собственные 9,6% акций, которые поставит на баланс одного из дочерних обществ.

Позже стало известно, что Росимущество в тот же день (28 марта) учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая должна заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Уставный капитал компании составлял 322,7 млрд руб. Она полностью принадлежит Росимуществу.

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле
Бизнес
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Как писал РБК, переданные «Роснефти» собственные акции становятся квазиказначейскими, поскольку переходят на баланс 100-процентной дочерней компании «Роснефти», а не на баланс материнской компании. Квазиказначейские акции по российскому законодательству не уменьшают уставный капитал компании и не теряют права голоса и дивидендов.

«Роснефть» решила продать все свои активы в Венесуэле и уйти из страны, после того как против двух ее дочерних структур, торговавших нефтью PDVSA, Минфин США ввел санкции. Первой под экономические ограничения за работу с венесуэльской нефтью попала в феврале Rosneft Trading. В санкционный список также попал президент Rosneft Trading, вице-президент «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро. 12 марта Минфин США ввел санкции в отношении еще одной швейцарской «дочки» «Роснефти» — TNK Trading International S.A.

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет
Политика
Игорь Сечин

22 мая заместитель помощника госсекретаря Кэрри Филипетти заявила, что США не отменят санкции против «дочек» «Роснефти» пока они сохраняют какие-либо контакты с властями Венесуэлы.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Роснефть», сделка, Венесуэла, «Роснефтегаз»
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