Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

Игорь Сечин (Фото: Global Look Press)

Совет директоров «Роснефти» принял решение о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании. 20 мая директивы для продления контракта Сечина утвердило российское правительство.

На должность главы компании Сечин назначен с 24 мая 2020 года, решение было принято 21 мая.

Игорь Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года, тогда срок его контракта составлял три года, однако летом 2014 года акционеры компании продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет, соответствующие изменения внесли в устав. В 2015 году контракт Сечина продлили на пять лет.

Перед тем, как стать президентом «Роснефти» в 2012 году, Сечин с 2004 по 2011 год был председателем совета директоров компании. С 1998 года он работал в аппарате Владимира Путина, а в 2000 году, после избрания Путина президентом, занял пост замруководителя президентской администрации. C 2008 по 2012 год, когда Путин руководил правительством, Сечин был вице-премьером.