 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Ъ» узнал о предложении бизнеса создать реестр импортируемых видеоигр

«Ъ»: бизнес предложил создать реестр импортируемых в Россию видеоигр
Профильная ассоциация предложила правительству создать реестр импортируемых в Россию видеоигр, узнал «Ъ». Мнения участников рынка разделились: часть считает, что достаточно достаточно инициативы Минэкономразвития по маркировке игр
Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС
Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС

Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в России, в том числе DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, «Ачивка» и др.) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию, рассказали два источника «Коммерсанта», близких к правительству

По словам одного из источников, в новый реестр предлагается внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания». Президент «Р.А.Д.И. Видеоигр» Яша Хаддажи подтвердил, что представители правительства обращались к ассоциации с просьбой сформировать предложения по возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр, находится в открытом доступе) путем добавления в нее цифровых изданий видеоигр.

Реестр, по словам источника «Коммерсанта» на медиарынке, мог бы устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке Хаддажи, нелегальные импортеры и продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости ввозимого товара. Однако, по словам еще одного собеседника газеты, с реализацией проекта «Р.А.Д.И. Видеоигр» могут быть нормативные сложности: «Поставку игр на физических носителях контролирует Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор, объединить в один реестр цифровые и физические носители в этом случае невозможно, а делать два отдельных реестра бессмысленно».

В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games) считают инициативу Минэкономразвития по маркировке видеоигр достаточной.

Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам
Технологии и медиа
Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

В октябре глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлёв на заседании с участием президента Владимира Путина отметил, что в России нет органа регулирования сетевых игр. По его словам, играми занимаются американские и канадские компании, их оборот — около $5 млрд, «который выводится через зону.com за границу». В некоторых онлайн играх, по словам, главы федерации, пропагандируются «антигосударственные ценности».

Кремлёв предложил внести игры в единый регулятор, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Те компании, которые хотят работать в России, должны регистрировать свои игры в домене.ru, размещать на территории страны ПО и серверы, а также открывать локальный офис, считает он. Путин идею поддержал, заявив, что «нужно не проработать, а сделать это».

Минувшим летом глава государства отмечал, что видеоигры должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также патриотизм, но «основательный», а «не квасной». Игры должны быть, по мнению президента, на «стыке искусства и воспитания».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
видеоигры импорт дистрибутор реестр
Материалы по теме
Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам
Технологии и медиа
Экономика GTA: чем известны самые дорогие видеоигры в истории
Технологии и медиа
Федерация бокса заявила, что их новая компьютерная игра затмит UFC 5
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Интеррос» обвинил «Русал» в повышении риска санкций для «Норникеля» Бизнес, 08:07
Приватизация «Росспиртпрома»: чем известен актив и его покупатель Бизнес, 08:00
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн руб. в РЖД Общество, 07:54
Как заработать на дивидендах весной 2024-го: топ-10 российских акций Pro, 07:50
Госдума и кабмин перейдут на документооборот в онлайн-формате Политика, 07:36
«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской Kappa Бизнес, 07:00
Лукашенко на субботнике рассказал, как в детстве работал с плугом Общество, 06:54
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Ъ» узнал о предложении бизнеса создать реестр импортируемых видеоигр Бизнес, 06:52
В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами Бизнес, 06:31
TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению Бизнес, 06:17
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой Политика, 05:53
FT узнала, что на Украине не верят в возможность «остановить Россию» Политика, 05:27
В британском Океме открыли первую статую Елизаветы II с корги Общество, 05:23
Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа Политика, 04:53