«Ъ» узнал о предложении бизнеса создать реестр импортируемых видеоигр

Профильная ассоциация предложила правительству создать реестр импортируемых в Россию видеоигр, узнал «Ъ». Мнения участников рынка разделились: часть считает, что достаточно достаточно инициативы Минэкономразвития по маркировке игр

Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС

Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в России, в том числе DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, «Ачивка» и др.) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию, рассказали два источника «Коммерсанта», близких к правительству

По словам одного из источников, в новый реестр предлагается внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания». Президент «Р.А.Д.И. Видеоигр» Яша Хаддажи подтвердил, что представители правительства обращались к ассоциации с просьбой сформировать предложения по возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр, находится в открытом доступе) путем добавления в нее цифровых изданий видеоигр.

Реестр, по словам источника «Коммерсанта» на медиарынке, мог бы устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке Хаддажи, нелегальные импортеры и продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости ввозимого товара. Однако, по словам еще одного собеседника газеты, с реализацией проекта «Р.А.Д.И. Видеоигр» могут быть нормативные сложности: «Поставку игр на физических носителях контролирует Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор, объединить в один реестр цифровые и физические носители в этом случае невозможно, а делать два отдельных реестра бессмысленно».

В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games) считают инициативу Минэкономразвития по маркировке видеоигр достаточной.

В октябре глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлёв на заседании с участием президента Владимира Путина отметил, что в России нет органа регулирования сетевых игр. По его словам, играми занимаются американские и канадские компании, их оборот — около $5 млрд, «который выводится через зону.com за границу». В некоторых онлайн играх, по словам, главы федерации, пропагандируются «антигосударственные ценности».

Кремлёв предложил внести игры в единый регулятор, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Те компании, которые хотят работать в России, должны регистрировать свои игры в домене.ru, размещать на территории страны ПО и серверы, а также открывать локальный офис, считает он. Путин идею поддержал, заявив, что «нужно не проработать, а сделать это».

Минувшим летом глава государства отмечал, что видеоигры должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также патриотизм, но «основательный», а «не квасной». Игры должны быть, по мнению президента, на «стыке искусства и воспитания».