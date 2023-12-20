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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам

Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам России
Правительство должно будет организовать мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, которыми владеют иностранцы, и подготовить меры по классификации игр с учетом способа их распространения
Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС
Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил подготовить меры по мониторингу информации, содержащейся в видеоиграх, на предмет соответствия российским законам об информации, информационных технологиях и о защите информации, говорится на сайте Кремля.

Правительство должно будет заняться разработкой мер вместе с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и «иными заинтересованными организациями».

Кабмину также нужно организовать мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, которыми владеют иностранные организации (если права на них не переданы российским юридическим лицам).

Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru
Технологии и медиа
Фото:David McNew / Getty Images

Помимо того, Путин поручил разработать меры по развитию отечественного рынка и классификации видеоигр с учетом способа распространения, формата использования и содержащейся там информации. Ответственным назначили премьера Михаила Мишустина.

В октябре глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлёв на заседании с участием Путина отметил, что в России нет органа регулирования сетевых игр. По его словам, играми занимаются американские и канадские компании, их оборот — около $5, «который выводится через зону.com за границу». В некоторых сетевых играх, по словам, главы федерации, пропагандируются «антигосударственные ценности».

Кремлёв предложил внести игры в единый регулятор, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Те компании, которые хотят работать в России, должны регистрировать свои игры в домене.ru., размещать на территории страны ПО и серверы, а также открывать локальный офис, считает он. Путин идею поддержал, заявив, что «нужно не проработать, а сделать это».

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После этого Минцифры начало прорабатывать предложение локализовать серверы для видеоигр на российской территории. В начале ноября прошла закрытая встреча представителей министерства, Роскомнадзора, ФНС, Минэкономики, игровых компаний и Организации развития видеоигровой индустрии, где обсуждалась возможность реализации идеи Кремлёва. По данным «Коммерсанта», вице-премьер Дмитрий Чернышенко счел предложения сырыми и поручил доработать.

В июле Путин говорил, что видеоигры должны быть на «стыке искусства и воспитания», помогать «найти себя» и воспитывать патриотизм, но «не квасной».
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин правительство видеоигры онлайн-игры
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