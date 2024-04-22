«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской Kappa

«Спортмастер» запустит монобрендовую сеть товаров итальянской марки Kappa, которую сейчас продает в числе других спортивных брендов в своих магазинах. Эксперты предупреждают о дефиците площадей, необходимых для развития новой сети

Сеть мультибрендовых магазинов спортивных товаров «Спортмастер» планирует заняться развитием итальянской марки Kappa. Ретейлер, в частности, собирается запустить отдельную сеть магазинов для продажи товаров под этим брендом, рассказал РБК источник на рынке недвижимости. Сейчас «Спортмастер» занимается поиском подходящих площадок, открыть первые магазины Kappa в компании рассчитывают весной 2025 года, уточнил собеседник издания.

Источник РБК в «Спортмастере» подтвердил планы компании по запуску сети Kappa, не уточняя деталей. Официальных комментариев в «Спортмастере» и итальянской Kappa не предоставили на момент публикации.

Чем известен «Спортмастер» Сеть продает спортивные одежду, обувь и инвентарь разных мировых брендов, в том числе Adidas, Nike, Puma и др., а также под собственной торговой маркой Demix. Согласно бухгалтерской отчетности компании, ее выручка в 2023 году составила 159,5 млрд руб., что на 14,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 23,1 млрд руб., практически не изменившись по отношению к аналогичному показателю 2022-го. В начале 2022 года сеть включала в себя более 450 магазинов в 220 городах. Основатели «Спормастера» — братья Владимир и Николай Фартушняк и Александр Михальский, выпускники МФТИ, начинавшие свой бизнес в 1992 году с поставок разных товаров, в том числе алкоголя и сигарет, из Франции. Сейчас они входят в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes с состояниями $1,8 млрд, $1,5 млрд и $1,3 млрд соответственно. Помимо «Спортмастера» совладельцам принадлежат сети одежды O’stin и Zolla, а также агрохолдинг «Продимекс», доля в котором также у предпринимателя Игоря Худокормова, еще одного участника глобального рейтинга миллиардеров Forbes. Кроме того, партнеры собираются запустить еще одну сеть — магазины молодежной одежды Face Сode.

Чем известен бренд Kappa

Бренд Kappa появился в 1960-х годах, когда семейная итальянская компания Maglificio Calzificio Torinese, специализировавшаяся ранее на нижнем белье и носках, заменила им тогдашнюю марку Aquilla. В конце того же десятилетия компания начала выпускать одежду унисекс — тогда же было сделано ставшее впоследствии знаменитым логотипом бренда фото сидящих спиной друг к другу обнаженных мужчины и женщины.

Впоследствии итальянская компания решила выпускать спортивную одежду Kappa, и в конце 1970-х марка стала спонсором итальянской футбольной команды «Ювентус». В 1984 году спортивная форма Kappa появилась на спортсменах сборной США по легкой атлетике во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, после чего к бренду пришла всемирная известность.

В конце 1980-х возглавлявший Maglificio Calzificio Torinese Маурицио Витале Чеза скоропостижно скончался в возрасте 41 года, и впоследствии компания обанкротилась. В 1995 году ее вместе с брендом Kappa приобрел итальянский предприниматель Марко Больоне, занимавшийся до этого лицензионным производством одежды и аксессуаров с логотипами футбольных команд.

Новая компания получила название BasicNet и в 1999 году вышла на Итальянскую фондовую биржу. Сейчас в нее также входят обувь Superga, джинсы Jesus Jeans и другие бренды. Консолидированный оборот BasicNet в 2023 году составил €396,8 млн (33,8 млрд руб. по средневзвешенному курсу ЦБ за год). В России Kappa представлена сейчас только в составе мультибрендовых магазинов «Спортмастера», а также на маркетплейсах. Бренд работает с российскими футбольными клубами. Так, в сезоне 2022/23 форму марки Kappa носил тольяттинский «Акрон».

Как оценивают проект эксперты

Kappa не первый итальянский бренд, который появится в России в виде монобрендовых магазинов. В марте этого года в Москве открылся первый магазин Rinascimento — марки итальянской Teddy Group, владеющей брендами Terranova и Calliope. Причем новую марку холдинг решил развивать в стране напрямую.

Новые бренды, причем как зарубежные, так и российские, появляются в стране после массового ухода в 2022 и 2023 годах с местного рынка иностранных компаний. После начала специальной военной операции России на Украине из страны ушли испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti), шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories), а также люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие.

По данным регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, бренд Kappa уже достаточно популярен, поэтому выведение марки в отдельные магазины с более глубокой ассортиментной линейкой, по ее мнению, усилит востребованность среди потребителей. Кроме того, в крупных торговых центрах наблюдается дефицит спортивных брендов, добавляет Хакбердиева.

Средняя площадь магазина Kappa может составлять около 300 кв. м — это оптимальный вариант для обеспечения полного ассортимента продукции, полагает эксперт. Сумма инвестиций в одну точку может варьироваться в зависимости от состояния и расположения помещения, а также от масштаба ремонтных работ, продолжает Хакбердиева. В среднем это 10–45 тыс. руб. за 1 кв. м, уточняет она. Исходя из этого, открытие одного магазина Kappa обойдется «Спортмастеру» без учета ассортимента примерно в 3–13,5 млн руб. По оценке Хакбердиевой, для достижения заметной доли на рынке необходимы «десятки точек» по всей России в ключевых регионах и крупных городах.

Впрочем, по мнению директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирины Царьковой, Карра может столкнуться с дефицитом необходимых площадей, так как на фоне активного развития местных и новых иностранных марок вакансия в торговых центрах стремительно сокращается.