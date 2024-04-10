Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на ₽5,4 млрд

В 2023 году магазины Maag, Ecru и Dub, открытые бывшей «дочкой» испанской Inditex на месте Zara и Bershka, начали восстанавливать продажи — выручка выросла почти вдвое. Но год компания закончила с убытком на фоне роста расходов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В минувшем году АО «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ»), развивающее магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet на месте брендов испанской группы Inditex в России, начало восстанавливать продажи после 2022 года. Тогда магазины, называвшиеся еще Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, большую часть года простояли закрытыми. В то же время компания, которая в том году сменила владельца, заметно увеличила расходы и в итоге зафиксировала миллиардные убытки, следует из бухгалтерской отчетности юрлица, которую изучил РБК.

Прошедший 2023 год стал первым годом работы в России для новых брендов одежды. Первый магазин Maag в России, который позиционируется как замена Zara, открылся в апреле 2023 года. Следом за ним на месте бывших точек продаж Inditex стали появляться магазины Dub, Ecru и Vilet.

Daher Group, которая выкупила у Inditex российскую часть ее бизнеса, получила вместе с ним и очень высокие ожидания покупателей. А спустя три месяца после открытия в СМИ появились сообщения об уходе сотрудников и возможном закрытии магазинов из-за более низкой, чем у Zara, выручки. В Maag опровергали это, говоря, что результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям менеджмента компании, продажи растут и уходить с рынка она не планирует. Как пережили первый год работы в России аналоги Zara и других брендов Inditex — в материале РБК.

Как появилась «Новая мода» После начала специальной военной операции России на Украине испанская группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) приостановила работу российских магазинов, которых на тот момент было более 500. Затем стало известно, что иностранная компания договаривается о продаже российского бизнеса базирующейся в ОАЭ группе Daher, у которой уже были франшизы Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Российские власти одобрили сделку в апреле 2023 года. В результате АО «Зара СНГ», контролировавшее магазины непосредственно под брендом Zara, было переименовано в «Новую моду». Под управлением этой компании новые владельцы объединили уже все новые бренды, пришедшие на смену марке Inditex. Материнской компанией АО «Новая мода» выступает Fashion and More Management DMCC из ОАЭ, а бенефициарами — граждане Ливана Хассан Дахер и Мохамад Али Дахер (обоим принадлежит по 50%). У Inditex в России также были другие юрлица — ООО «Массимо дутти», «Бершка СНГ», «Страдивариус СНГ», контролировавшие соответствующие магазины. Все эти юрлица сейчас либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.

Как бывшая Zara завершила год перезапуска

Выручка АО «Новая мода» в 2023 году составила 21 млрд руб. — более чем вдвое больше, чем в 2022-м, когда значительную часть года магазины тогда еще «Зара СНГ» были закрыты (в тот год этот показатель составил 9,7 млрд руб.). Спрос на товары магазинов, пришедших на смену Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, есть. Из отчетности АО «Новая мода» следует, что выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд руб. в 2022 году до 19,8 млрд руб., обуви — с 585,2 млн до 1 млрд руб.

Тем не менее общая выручка «Новой моды» значительно ниже, чем была у «Зара СНГ» в 2021 году (57,2 млрд руб.). Общая выручка российского подразделения Inditex (то есть не только магазинов Zara, но и остальных брендов) в 2021 году составляла €240 млн. На долю России приходилось около 8,5% общей чистой операционной прибыли испанской группы.

Кроме того, в год перезапуска «Новая мода» существенно увеличила расходы — с 13,8 млрд руб. годом ранее до 25,6 млрд руб. В частности, материальные затраты выросли с 6,9 млрд до 12,1 млрд руб., коммерческие расходы — с 6,9 млрд до 11,2 млрд руб., следует из отчетности. Среднее количество сотрудников в 2023 году даже немного выросло по сравнению с предыдущим годом — оно составило 3,9 тыс. человек против 3,7 тыс.

В результате по итогам 2023 года «Новая мода» получила чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее. В 2021-м чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб. Показатель был даже выше, чем в допандемийном 2019 году (5,4 млрд руб.).

Из отчетности «Новой моды» следует, что о намерении продать бизнес в России руководство Inditex сообщило еще в 2022 году, а согласование соответствующей сделки у российского правительства было запрошено в марте 2023 года. Уже в конце 2022 года юрлицо заключило договоры с новыми иностранными поставщиками, говорится в отчетности. Оплата осуществлялась в дирхамах. Товары на склад и в магазины начали поступать с марта 2023 года.

На конец 2023 года у «Новой моды» было 243 магазина в России, следует из ее отчетности. Это соответствует ключевому показателю, который был установлен для компании решением правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, — открытие в стране не менее 240 магазинов. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько обращает внимание, что у «Новой моды» осталась лишь половина от того числа магазинов, которое было у Inditex в России. Поставки как минимум частично осуществляются с тех же фабрик, на которых изготавливаются товары для оригинального Inditex, но коллекции для России разрабатываются другие, говорит Малахатько.

РБК направил запросы в Maag, Dub и Ecru.

Как новые бренды будут развиваться дальше

В отчетности «Новой моды» указано, что компания планирует получать в 2024–2025 годах прибыль от продажи товаров, достаточную для покрытия недостатка оборотного капитала. Достигнуть этого предполагается, в частности, за счет расширения бизнеса, увеличения продаж и выручки в магазинах, выхода на новые маркетплейсы, а также поиска потенциальных оптовых покупателей.

В октябре прошлого года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил о том, что «Новая мода» ведет переговоры с российскими швейными фабриками о локализации производства своих коллекций в стране. О том, чем закончились эти переговоры, не сообщалось. На запрос РБК в Минпромторге не ответили.

В России, по мнению Малахатько, разместить такое производство невозможно, потому что местные фабрики пока могут шить только базовые коллекции, а все, что требует особой кройки и специальных машин, все равно придется заказывать в Китае, Бангладеш и других странах. Локализовать возможно 10–20% в зависимости от коллекций.

С ней согласна и региональный директор департамента недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По словам эксперта, локализовать производство в России «Новой моде» будет непросто из-за недостатка мощностей, спрос на которые и так сейчас повышен. Поэтому компании придется либо размещать лишь небольшие заказы в России, либо строить фабрику с нуля, полагает Хакбердиева. Она также обращает внимание на то, что многие российские дизайнеры шьют одежду в Белоруссии, где швейных предприятий достаточно.

По данным Малахатько, пока «Новая мода» не планирует открытие новых магазинов. В то же время компания стабилизировала поставки и ассортимент в магазинах, поэтому эксперт прогнозирует рост выручки и получение прибыли у брендов Maag, Dub и остальных по итогам 2024 года. Разница в продажах с магазинами испанской группы постепенно сокращается, констатирует Евгения Хакбердиева.