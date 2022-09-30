ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ФАС сообщила о проверке обоснованности роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», — предупредила служба.

ФАС запросила информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары у сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI.

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