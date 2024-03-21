Итальянский владелец Terranova откроет в России магазины женской одежды

Итальянская Teddy Group, владеющая брендами Terranova и Calliope, решила открыть в России монобрендовые магазины еще одной своей марки — Rinascimento. Но, чтобы занять существенную долю рынка, бренду может не хватить площадей

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Итальянская Teddy Group, которой принадлежат бренды одежды Terranova и Calliope, решила развивать в России монобрендовые магазины женской одежды марки Rinascimento. Об этом РБК рассказала представитель нового бренда Татьяна Минаева. По ее словам, первый магазин бренда уже открылся в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала в Москве.

Представитель «Европейского» (входит в группу «Киевская площадь», которая является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России) эту информацию подтвердил. Он уточнил, что площадь магазина превысила 90 кв. м. В будущем Rinascimento планирует открыть точки и в других торговых центрах России, добавила Минаева. Где именно, в том числе в каких регионах, она не уточнила.

Итальянская Teddy Group была основана в Римини в 1960-е годы. Помимо Terranova и Calliope, ей принадлежит бренд мужской одежды QB24, который в России официально не представлен. Монобрендовые магазины компании работают в 80 странах, в Италии их 803. Оборот группы в 2022 году составил €671 млн, что, по ее собственным данным, стало рекордным результатом за всю историю компании. В России, по данным CORE.XP, только за последние два года открылись около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Марка Rinascimento до сих пор была представлена на российском рынке только на Lamoda и в «Стокманне».

Что происходит с российским рынком fashion

После того как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на Украине, западные компании начали массово заявлять об ограничении деятельности на российском рынке и уходе из страны. В их числе были и крупные fashion-ретейлеры, в частности испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti), шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories), а также люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие.

За год, с марта 2022-го по март 2023-го, об уходе с российского рынка, согласно данным NF Group, объявили 23 иностранных ретейлера, еще 34 провели ребрендинг и передали или объявили о намерении передать российский бизнес другим участникам рынка. В результате в торговых центрах страны освободилась значительная часть площадей — так, по данным NF Group, в начале прошлого года объем вакантных площадок составлял 14,5%.

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Освободившиеся помещения поспешили занять российские fashion-ретейлеры, в частности Lime, Gloria Jeans, бренды Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela) и другие. Кроме того, на рынок начали активно выходить новые российские бренды потребительских товаров, преимущественно одежды и обуви. По данным Nikoliers, в 2023 году в стране появилось 40 новых отечественных марок, из них 42% — одежда и обувь. Новые бренды делятся на три категории — начинающие игроки (впервые выходят на рынок либо ранее были представлены только онлайн или в виде корнера в составе мультибрендового магазина), новые бренды, созданные уже существующими ретейлерами, а также перезапущенные под новыми брендами магазины иностранных компаний.

Кроме того, взамен ушедшим компаниям на российский рынок начали выходить другие зарубежные бренды, правда, преимущественно из дружественных России стран. Так, в 2023 году в стране появились 16 новых брендов, что стало рекордом с 2019 года. Но если раньше в Россию заходили в основном продавцы из Европы и США, например французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, немецкая сеть Boss Woman, то в 2023 году значительную часть новых брендов составили турецкие марки, еще часть — белорусские.

Структурные изменения рынка привели к тому, что в российских торговых центрах теперь преобладают отечественные бренды. К такому выводу пришли аналитики Nikoliers, проанализировавшие десять ключевых торговых центров Москвы — «Авиапарк», Сolumbus, «Метрополис», «Афимолл Сити», «Павелецкая Плаза», «Каширская Плаза», «Vegas Кунцево», Vegas Crocus City, «Ривьера», «Океания». Доля иностранных брендов по объему занимаемых площадей в общей структуре арендаторов, согласно выводу компании, сократилась на 16,2 п.п. — с 44,2% в четвертом квартале 2021 года до 28% в четвертом квартале 2023 года.

Перспективы Rinascimento в России

За последний год российские потребители увеличили свои расходы на одежду. По итогам 2023 года объем розничных продаж одежды и обуви, включая спортивную и детскую для детей до 12 лет, вырос на 12,7%, до 2,93 трлн руб., говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эти данные не учитывают специальную и бывшую в употреблении продукцию, уточняет он. Рост, по словам Бурмистрова, связан с увеличением реальных располагаемых доходов населения и масштабными маркетинговыми инвестициями крупнейших маркетплейсов, а также значительным расширением доступности товаров, поставляемых по параллельному импорту.

Ассортимент Rinascimento, по мнению эксперта, можно отнести к премиальному подсегменту массмаркета. Именно в этой категории, по словам Бурмистрова, наблюдается сейчас наиболее сильная конкуренция. Без масштабных инвестиций в маркетинг продажи Rinascimento будут очень ограниченными, констатирует он.

Для того чтобы бренд стал заметным, только в Московском регионе необходимо открыть не менее 20 магазинов, говорит глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. На открытие одной точки, по словам эксперта, требуется около 18 млн руб. только с учетом аренды и отделки, также необходимы дополнительные средства на закупку ассортимента, программное обеспечение, персонал и другие расходы. При этом Малахатько отмечает, что стометровые секции, которые являются стандартными для премиум-сегмента, пользуются наиболее высоким спросом, поэтому найти площадки довольно трудно. Впрочем, наличие первой точки в таком торговом центре, как «Европейский», а также тот факт, что бренд пока не растиражирован, могут дать компании весомое преимущество в переговорах с арендодателями, заключает эксперт.

По данным NF Group, доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы по итогам 2023 года сократилась на 7,2 п.п., до 8,4%. В целом оптимальное количество магазинов Rinascimento, необходимое для того, чтобы занять существенную долю на рынке, может составить около 30, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. За пределами Москвы это могут быть Санкт-Петербург и несколько других крупных городов, где есть потенциал для данной ниши, полагает она.