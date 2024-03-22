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Летний дизель подешевел на бирже впервые за две недели

Летний дизель впервые за две недели подешевел на бирже на 0,85%
BRENT BRENT $86 0%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стоимость летнего дизельного топлива по итогам торгов пятницы опустилась на 0,85%, до 65,98 тыс. руб. за тонну, следует из данных территориального индекса европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Снижение произошло впервые с 11 марта, после которого топливо на бирже начало непрерывно дорожать на фоне новой серии атак дронов по НПЗ.

В то же время, биржевые цены на бензин продолжили рост в пятницу: АИ-92 подорожал на 1,38%, до 54,155 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — на 0,71%, до 66,894 тыс. руб. за тонну. При этом, по итогам двух недель бензин АИ-92 подорожал на 15%, АИ-95 — на 14%, летний дизель — на 10%.

Ранее Минэнерго и ФАС своим приказом увеличили норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%, кроме того правительство ввело полугодовой запрет на экспорт бензина (за исключением ряда стран) для нивелирования рисков роста цен в период высокого спроса. Вместе с тем, ФАС 13 марта по итогам заседания биржевого комитета при службе сообщал, что нефтяные компании обязались еще увеличить дополнительные поставки нефтепродуктов на СПбМТСБ.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Однако на биржевую стоимость топлива давление оказывает ситуация с безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий. С начала 2024 года дроны ВСУ несколько раз совершали атаки на российские НПЗ. В частности, о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском НПЗ, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском и Славянском заводах были зафиксированы различного рода повреждения.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов 20 марта сообщил, что министерство обсуждает с нефтяными компаниями увеличение производства топлива на НПЗ, которые не остановили, и изменение графика плановых ремонтов как меры по предотвращению дефицита бензина и дизельного топлива после атак беспилотников.

Ситуацию на внутреннем рынке топлива в пятницу, 22 марта, собирался обсудить с компаниями вице-премьер Александр Новак. Планировалось поднять такие вопросы, как увеличение продаж топлива на бирже, график ремонтов НПЗ и меры по поддержанию стабильности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

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Теги
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