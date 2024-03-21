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Новак решил собрать нефтяников для обсуждения рынка топлива

Вице-премьер Новак проведет встречу с нефтяниками из-за ситуации с топливом
Нефтяники и вице-премьер Александр Новак проведут встречу, на которой обсудят ситуацию на внутреннем рынке топлива. С начала 2024 года дроны ВСУ неоднократно совершали атаки на НПЗ на территории России
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Фото: Федор Телков для РБК
Фото: Федор Телков для РБК

Вице-премьер Александр Новак обсудит с представителями нефтяной отрасли ситуацию на внутреннем рынке топлива, сообщили РБК в секретариате вице-премьера. Совещание состоится 22 марта.

Среди вопросов, которые планируются поднять, будут увеличение продаж топлива на бирже, график ремонтов НПЗ и меры по поддержанию стабильности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Глава Минэнерго перечислил меры для предотвращения дефицита топлива
Экономика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что министерство обсуждает с нефтяными компаниями увеличение производства топлива на НПЗ, которые не остановили, и изменение графика плановых ремонтов как меры по предотвращению дефицита бензина и дизельного топлива после атак беспилотников.

С начала 2024 года дроны ВСУ несколько раз совершали атаки на российские НПЗ. В частности, о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском НПЗ, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском и Славянском заводах были зафиксированы различного рода повреждения.

Минэнерго 13 марта заявило об отсутствии рисков роста цен на АЗС и сообщило о росте на 6 и 8% среднесуточных отгрузок бензина и дизеля соответственно на внутренний рынок с начала года. По данным министерства, запас бензина и дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах составляет 2 млн и 3,5 млн т, что говорит о «высокой готовности к сезону роста спроса». Там также назвали ситуацию на внутреннем рынке стабильной и контролируемой.

В Минэнерго исключили рост стоимости топлива на фоне атак на НПЗ
Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

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Вместе с тем с 1 марта правительство ввело запрет на экспорт бензина (за исключением некоторых стран) и повышенные до 16% нормативы продаж дизеля на бирже. Меры были приняты в качестве предупреждения возможных рисков в период высокого спроса на внутреннем рынке топлива. В ФАС заявили, что объем биржевой реализации «по факту намного больше», но не привели конкретных цифр.

Тем не менее биржевые цены на топливо продолжают рост. По данным территориального индекса европейской части России, с 11 марта цены на АИ-92, АИ-95 и летнее дизельное топливо выросли более чем на 10%.

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Теги
Татьяна Киселева
бензин дизель цены НПЗ
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