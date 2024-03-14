На срочном рынке нефтепродуктов реализовали первые партии бензина

ФАС: на срочном рынке нефтепродуктов были реализованы первые 4140 т бензина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На срочном рынке нефтепродуктов реализованы первые 4140 т бензина, следует из пресс-релиза Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) (есть у РБК).

«По данным АО «СПбМТСБ», в рамках исполнения приказа заключены первые сделки, где были реализованы 4140 тонн автомобильных бензинов и 792 тонн СУГов», — говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что постоянное предложение на срочном рынке «позволяет обеспечивать продажу товара на срок до трех месяцев, а также заранее распланировать календарь поставок в кратко- и среднесрочной перспективе».

Кроме того, отмечают ФАС и СПбМТСБ, реализация нефтепродуктов с помощью механизма срочного рынка позволит потребителям топлива планировать закупки на большую перспективу и «применять новые инструменты управления рисками».

29 февраля Минюст зарегистрировал совместный приказ ФАС и Минэнерго об введении нормативов продаж бензина на срочном рынке нефтепродуктов. С 1 марта 2024 года компании могут реализовывать на срочном рынке 1% нефтепродуктов от нормативов продаж в основной секции (16% для дизельного топлива, 15% — для бензина, 7,5% — для сжиженных углеродных газов (СУГов).

Секция «Нефтепродукты» — основная для СПбМТСБ. По итогам 2023 года объем проданных нефтепродуктов в этой секции составил 31 млн т, что было на 6,4% больше показателя 2022 года. Оборот достиг 1,616 трлн руб. Это на 15,1% больше, чем в предыдущем году.