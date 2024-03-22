Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по биометрии

Сервис запустят в пилотном режиме во второй половине 2024 года. Сделать возможной регистрацию «без обязательного ресепшена, без обязательного человека» призывали представители туротрасли

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правительство утвердило постановление, которое разрешает россиянам заселяться в гостиницы, отели, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и турбазы по биометрическим данным, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировался в Единой биометрической системе; как отметили в кабмине, чтобы подтвердить личность, «будет достаточно одного взгляда». Вводить дополнительные данные вручную или предъявлять сотрудникам паспорт не потребуется.

Сервис призван снизить нагрузку на сотрудников гостиниц и избавить от очередей на стойках регистрации во время туристического сезона. Его планируют запустить в пилотном режиме во втором полугодии 2024 года.

Единая биометрическая система была запущена в 2018 году, туда можно загрузить фото лица и запись голоса, чтобы подтверждать личность для получения цифровых услуг. Оператор системы — «Ростелеком». Изначально с ее помощью можно было открывать счета, вклады и получать кредиты, затем функционал расширили.

В январе в кабмине также предложили разрешить регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту независимо от места постоянного проживания или предоставляя российский паспорт в электронном виде — через приложение «Госуслуги».

С инициативой разрешить гостям заселяться в отели по загранпаспорту или биометрическим данным, а также узаконить дистанционную регистрацию гостя выступало Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Решетников отмечал, что представители туротрасли призывали сделать регистрацию «без обязательного ресепшена, без обязательного человека», а также указывал на нехватку кадрового состава в туризме. В Госкомитете Татарстана по туризму самозаселение назвали «давней мечтой отельеров».

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В этом году власти рассчитывают внедрить биометрию на транспорте — Минтранс планирует установить системы для идентификации пассажиров с помощью биометрической системы на четырех объектах. Сроки перенесли — ранее ожидалось, что к концу 2023 года биометрия появится как минимум в 12 аэропортах.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что сдача биометрических данных — добровольный процесс; их принудительный сбор запрещен.