Минтранс скорректировал сроки внедрения биометрии на транспорте

Первые четыре объекта транспортной инфраструктуры будут оснащены системами биометрии в 2024 году, хотя ранее власти рассчитывали на более масштабное и быстрое внедрение. Биометрия важна, но не в приоритете, объясняют власти

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минтранс планирует в 2024 году оснастить четыре объекта транспортной инфраструктуры системами для идентификации пассажиров с помощью биометрической системы. Это следует из утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

Проект по биометрии входит в так называемый общий пул проектов по упрощению оплаты проезда и допуску пассажиров — «Зеленый цифровой коридор пассажира». В 2025 году уже 15 объектов инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году — 70, к 2030 году — таких объектов должно быть 700, следует из новой стратегии. При этом только в следующем году министерство планирует разработать и утвердить методику расчета показателей проекта, отобрать объекты для участия в нем и подписать с ними соглашения.

Согласно прежней ведомственной программе цифровой трансформации, принятой в феврале 2021 года, уже к концу 2023 года планировалось запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов (а в сценарии развития — показатель должен был достичь 15%). Исходя из количества аэропортов на конец 2019 года (их тогда было 202), к концу этого года биометрия должна была появиться как минимум в 12 аэропортах.

По данным Росавиации, по состоянию на 1 января 2023 года в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включено 225 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную аэродромную сеть. Функционирующих аэропортов на февраль было более 180.

В Минтрансе РБК пояснили, что ряд прежних показателей по цифровой трансформации, в том числе по биометрии, действительно пришлось скорректировать: «Переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами, стоящими сегодня перед транспортным комплексом. Первоочередной задачей, как и прежде, является обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и пассажиров. Также одно из ключевых направлений на сегодняшний день — импортозамещение технологий».

Корректировка сроков была также связана с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, уточнили в пресс-службе министерства. При этом среди будущих объектов для внедрения биометрии могут быть не только аэропорты, добавили там. Потенциальные объекты в ведомстве не назвали.

В Минцифры, которое наряду с Минтрансом курирует проект внедрения биометрии, РБК сообщили, что в первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро. В дальнейшем сервис будет масштабирован на другие виды транспорта.

Как тестировали биометрию в аэропортах

Единая биометрическая система (ЕБС) работает в России с 2018 года. В нее можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью подтверждать личность для получения цифровых услуг. Оператором системы является «Ростелеком». Изначально с помощью ЕБС можно было открывать счета, вклады и получать кредиты, затем функционал расширили на оплату в сети некоторых кофеен, прохождение госэкзаменов. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении использования ЕБС, с ее помощью можно будет дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи, участвовать в судебных заседаниях и др.

Столичные аэропорты задумались о внедрении такой системы с 2019 года. Тогда Домодедово установил автоматизированные турникеты (eGate) на выходах на посадку для прохода по 2D-штрих-коду и QR-коду (впоследствии их планировалось оснастить и камерами). В феврале 2020 года аэропорт анонсировал внедрение контроля пассажиров по биометрии лица уже в 2021 году. С конца 2019 года тестирование кабинок идентификации личности по биометрии при пересечении границы (система паспортного контроля) началось в Шереметьево. Полноценно проект в терминале С заработал с июля 2021 года. Летом 2022 года аэропорт сообщал, что за год им воспользовались более 500 тыс. путешественников.

В начале 2021 года аэропорт Пулково тоже закупил оборудование для биометрии на все контрольно-пропускные пункты и посты при проходе в контролируемую зону. Новым способом идентификации пассажиров интересовалась «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы), тесты с участием «Аэрофлота» и «Сбера» проходили также в калининградском Храброво (в 2021 году).

Непосредственно посадку на борт самолета по биометрии Минцифры планировало протестировать с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, следовало из проекта постановления правительства, разработанного министерством. Эксперимент планировалось провести в Шереметьево.

В апреле 2023 года директор дирекции IT-систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский рассказал, что запуск эксперимента отложен из-за введения повышенного режима безопасности в аэропортах в связи со СВО. «Новых сроков пока нет, ждем встречи на уровне министерств и ФСБ, чтобы определить дальнейший план действий», — говорил тогда Пашинский.

В Минцифре не стали комментировать вопрос о новых сроках эксперимента по посадке в самолет по биометрии в Шереметьево.