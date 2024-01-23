Россиянам разрешат регистрацию в отелях через «Госуслуги»

Правительство в апреле рассмотрит акт о регистрации в отелях с помощью приложения «Госуслуги». Россиянам также могут дать возможность заселяться в гостиницы по загранпаспорту и с помощью биометрии

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Правительство России планирует принять акт о регистрации в отелях с помощью мобильного приложения «Госуслуги» в апреле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах», — говорится в сообщении. Речь идет о предоставлении соответствующих документов в электронном виде с помощью мобильного приложения «Госуслуги». Также россиянам планируют предоставить возможность регистрации в отелях по заграничному паспорту без учета постоянного места проживания.

Согласно распоряжению правительства, в рамках работы по нормативному регулированию в сфере туризма также рассматривается возможность удаленной регистрации гостей в российских отелях и использования биометрических данных при заселении. В этом случае предъявление паспорта сотруднику гостиницы не потребуется.

Правительство России утвердило соответствующую «дорожную карту», которая содержит 15 пунктов. Документ был разработан с учетом предложений предпринимателей. В кабмине сообщили, что по каждому из этих пунктов разрабатываются соответствующие нормативные акты, большая часть их них будет готова в 2024 году.

В правительстве также ожидают внесение проекта федерального закона в апреле 2024 года, который вводит понятие «горнолыжный комплекс». Эта инициатива установит перечень объектов инфраструктуры горнолыжных комплексов, в том числе горнолыжных трасс, канатных дорог, систем создания искусственного снега, пунктов общественного питания и проката инвентаря и других.

В сентябре 2024 года правительство планирует рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые подразумевают ответственность для экскурсоводов и гидов-переводчиков за нарушения законодательства. Как сообщили в кабмине, сотрудников без соответствующей аттестации ожидают штрафы.