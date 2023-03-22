Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай

Информация агентства о том, что глава КНР «не дал явного согласия» на наращивание поставок российского газа, не соответствует действительности, Москва и Пекин обсуждали расширение сотрудничества в сфере, заявил Песков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил данные агентства Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с Владимиром Путиным не выразил желания нарастить поставки газа из России. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения. Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай», — сказал Песков. 20 марта российская компания сообщила, что заявка Пекина на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» «существенно превысила суточные контрактные обязательства», не уточнив объем поставок.

По словам Пескова, Си Цзиньпин и Путин активно обсуждали и строительство «Силы Сибири-2», совместные планы касаются «дальнейшего расширения сотрудничества в этой области».

Bloomberg ранее сообщил, что Си Цзиньпин не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2» между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Агентство со ссылкой на аналитиков писало, что, хотя трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си Цзиньпина сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок.

Путин накануне заявил, что Москва и Пекин согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода. «Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал он. По словам вице-премьера Александра Новака, президент России и председатель КНР поручили в кратчайшие сроки подготовить к подписанию документы по строительству «Силы Сибири-2».

Однако Си, пишет Financial Times, «хранил заметное молчание» по этой теме. В совместном заявлении двух стран говорилось только, что «стороны приложат усилия для продвижения работы по изучению и согласованию проекта сооружения нового газопровода», отмечает издание.

Проектирование «Силы Сибири-2» началось в сентябре 2020 года. Газопровод проложат через Монголию. Предполагается, что через него Россия будет поставлять с месторождений Сибири в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. должны пройти по территории России. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прошлым летом говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. Новак осенью предположил, что «Сила Сибири-2» в будущем сможет заменить «Северный поток-2».