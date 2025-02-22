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Война санкций ,  
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Спонсор Трампа не увидел интереса нефтяников США к возвращению в Россию

Глава Continental Resources Хэмм: нефтяники США не стремятся вернуться в Россию
Сюжет
Война санкций
«Пионер фрекинга» считает, что американский нефтебизнес очень осторожно подойдет к возвращению в Россию. Санкции США, если будут смягчены, могут снова вернуться с приходом следующего президента, объяснили FT аналитики
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Американские производители нефти не будут спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков, заявил Financial Times Гарольд Хэмм, основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Многие потеряли там кучу денег. Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», — сказал Хэмм.

Большинство опрошенных FT аналитиков согласилось с оценкой Хэмма. Политические риски останутся высокими, ведь санкции могут снова ужесточить с приходом к власти следующего состава Белого дома, и компании «не будут спешить возвращаться на рынок, где правила меняются в одночасье», пояснила изданию научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Хэмм координировал сбор денег среди нефтегазовых компаний США во время предвыборной кампании Трампа, им удалось собрать не менее $75 млн, за счет чего они стали одними из ключевых спонсоров республиканца.

Состояние Хэмма — $18,5 млрд, он 109-й человек в рейтинге богатейших людей. Forbes называет Хэмма «пионером фрекинга», поскольку в 1990-х годах бизнесмен придумал использовать горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта в регионе Баккен в Северной Дакоте, что изменило нефтяную промышленность США. В результате его Continental Resources стала одной из крупнейших нефтяных компаний США, в сутки она добывает примерно 400 тыс. баррелей нефти и газа.

«Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, ведь зачем им отказываться от предоставленных возможностей по доступу к российским природным ресурсам?», — сказал в феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах с США в Эр-Рияде за экономический аспект. Он оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка более чем в $300 млрд.

По мнению Дмитриева, некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года.

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