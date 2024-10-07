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Выборы президента США ,  
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Нефтяные магнаты стали одними из основных спонсоров кампании Трампа

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Выборы президента США
Руководители крупных нефтяных компаний стали активнее поддерживать кандидатуру Трампа на выборах, они считают, что его победа будет «намного лучше» для отрасли, чем победа Харрис
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

По мере приближения президентской гонки в США к концу одними из ключевых спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа становятся руководители крупных нефтяных компаний, которые рассчитывают, что республиканец будет переизбран на второй срок, сообщает Bloomberg. Эта отрасль стала четвертым по величине источником финансирования и по сравнению с выборами 2020 года поднялась на шесть позиций.

Некоторые из нефтяных магнатов поддерживали Трампа и в прошлые годы, среди них — гендиректор энергокомпании Energy Transfer LP Келси Уоррен (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд), основатель Continental Resources Inc. Гарольд Хэмм ($18,5 млрд) и генеральный директор Hilcorp Energy Co. Джефф Хильдебранд ($7,6 млрд).

По данным агентства, на нынешних выборах Уоррен и его жена выделили кампании Трампа и Республиканской партии $5,8 млн (в 2020 году — $12,2 млн). Семья Хильдебранд пожертвовала $1,4 млн с 2016 года, а Хэмм — не менее $1,7 млн. Eще $1 млн предоставила его компания Continental Resources.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

Руководители отрасли стали «почти бездонным колодцем наличных денег» для Трампа, считает представитель аналитической группы Public Citizen Тайсон Слокум. В случае победы политик обещает упростить получение разрешений на бурение, отменить решение администрации президента Джо Байдена о приостановке выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа и ряд других ограничений.

Агентство отмечает, что изначально в ходе нынешней президентской гонки ряд руководителей нефтекомпаний, например Хэмм и Хильдебранд, прохладно отнеслись к намерению Трампа переизбраться. Они жертвовали средства другим кандидатам от республиканцев, например Никки Хейли и Рону Десантису, но впоследствии «объединились вокруг Трампа». Среди них — основатель Parsley Energy Брайан Шеффилд. По его мнению, победа Трампа «намного лучше» для нефтяной промышленности, чем вице-президента, кандидата от демократов Камалы Харрис.

Представитель предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт заявила, что Харрис находится под влиянием «экологических экстремистов», которые «пытаются реализовать самую радикальную энергетическую программу в истории и заставить американцев покупать электромобили, которые те не могут себе позволить». Трампа, по ее мнению, поддерживают избиратели, которые считают, что «доминирование США в энергетическом секторе» необходимо для защиты национальной безопасности и снижения цен для американцев.

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Дональд Трамп Республиканская партия нефтяной бизнес магнат предвыборная кампания
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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