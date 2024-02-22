Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

В Raiffeisen пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов с 2017 по 2020 год

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» (механизм по борьбе с отмыванием денег), сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI.

Источник агентства рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential.

В Raiffeisen Bank пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год. Банк был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. По мнению FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства». Raiffeisen Bank намерен обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны, сказали там. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI.

Расследование против банка начало также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По данным Raiffeisen Bank, оно связано с «платежным бизнесом <...>, который поддерживает RBI с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной». «Нарушение санкций США может <...> привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — отметили в банке.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, материнская структура российского Райффайзенбанка — Raiffeisen Bank International — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной прошлого года группа обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Однако этот процесс до сих пор откладывался.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции.

В декабре Reuters сообщал, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России из-за внесения Украиной Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны». Впоследствии Киев приостановил статус банка в перечне, после чего Вена сняла вето.