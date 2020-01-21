NYT обнаружила замалчивание проблем Boeing при аварии 10-летней давности

По данным издания, доклад комиссии по расследованию жесткой посадки Boeing 737 под Амстердамом в 2009 году был переписан в пользу производителя

Самолет, потерпевший крушение под Амстердамом (Фото: CYNTHIA BOLL / AP)

Проблемы, которые привели к запрету на полеты Boeing 737 MAX, проявились еще в 2009 году, когда Boeing 737 Turkish Airlines совершил жесткую посадку в поле в районе Амстердама, утверждает New York Times. Из доклада комиссии Нидерландов следовало, что причиной стал сбой в автоматической системе, к которому не были готовы пилоты, а также дизайнерские просчеты при конструировании лайнера.

Однако, как указывает издание, из окончательного доклада комиссии претензии в адрес производителя были убраны, что объяснялось давлением со стороны представителей Boeing и ряда американских чиновников. В результате производитель получил возможность внести лишь минимальные изменения в дизайн.

При этом NYT указывает, что авария 2009 года имела много общего с двумя катастрофами 737 MAX. Во всех этих случаях происходил отказ оборудования, а пилоты при этом не имели информации от производителя, как исправить ситуацию. Однако десять лет назад при аварии погибли девять человек, а потому чересчур серьезно к аварии не отнеслись, заявил газете авиационный эксперт Сидни Деккер, который участвовал тогда в расследовании.

Сам Деккер по просьбе голландской стороны изложил тогда свои соображения касательно неудачных моментов в конструкции самолета, однако они так и не были в результате опубликованы.

В самой Boeing отказались признавать сходства между катастрофами. Там указали, что инциденты с 737 MAX и авария под Амстердамом не имели ничего общего и произошли в разной стадии полета. Что же касается оказанного влияния на доклад голландских специалистов, то в американской компании заявили, что для проведения успешного расследования всегда необходимо тесное сотрудничество производителей и комиссии.

Джо Седор из Национальной комиссии по транспортной безопасности США также заявил, что хотя определенные сходства у катастрофы 737 MAX с аварией под Амстердамом были, существовало множество дополнительных факторов, которые нельзя было не учитывать. «Если все это перемешать, то можно пропустить много важных деталей», - добавил он.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.



