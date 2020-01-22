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Бизнес ,  
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Акции Boeing упали на 4% после заявлений по 737 MAX

Авиакомпания сообщила, что рассчитывает на возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX не ранее чем в середине 2020 года. Вслед за Boeing дешевеют акции ее поставщиков и других авиакомпаний, в парке которых есть эти самолеты
Фото: Jim Young / Reuters

Акции Boeing в ходе торгов на американской бирже Nasdaq потеряли 4% после заявления компании об задержке в возобновлении полетом самолетов 737 MAX.

По данным на 1:55 мск акции торговались на уровне $311,1 за штуку (минус 4,03%). Теряют и основные поставщики Boeing — General Electric и Spirit AeroSystems. Их акции также снизились, упав на 1,1% и 3,2% соответственно.

Дешевеет и акции авиакомпаний, в парке которых простаивают 737 MAX — American Airlines Group Inc (минус 4%), United Airlines Holdings Inc (минус 4,2%) и Southwest Airlines Co (минус 2,4%).

Во вторник Boeing Co заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года. «Безопасное возвращение MAX в эксплуатацию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет», — говорится в заявлении Boeing. «Мы признаем и сожалеем о сохраняющихся трудностях, которые в связи с 737 MAX созданы для наших клиентов, регуляторов, поставщиков и широкой общественности», — добавили в компании.

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В заявлении регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — говорится, что ведомство следует «тщательному, преднамеренному процессу проверки того, что все предложенные модификации Boeing 737 MAX соответствуют самым высоким стандартам сертификации». Ведомство добавило, что работает с другими регуляторами, чтобы проанализировать работу Boeing, и повторило, что временные рамки для завершения этой работы не установлены.

Авиакомпания обновляет систему управления полетами 737 MAX и программное обеспечение для решения проблем, которые, как считается, сыграли роль в двух авариях с разницей менее чем в полгода в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. После авиакатастроф эксплуатация 737 MAX по всему миру была приостановлена.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Boeing
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