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Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости

Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости на уровне 10-15%
В России в перечень социально значимых входят 24 продукта. В Минэкономразвития ранее говорили, что пересмотр списка не обсуждается. Тем не менее в Госдуме предложили ограничить наценки на эти продукты на уровне 10–15%
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10–15%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление нижней палаты по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

«Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15%», — сказано в постановлении.

В настоящее время в перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

Ранее эксперты РАНХиГС предложили исключить говядину и яблоки из списка социально значимых продуктов. По их мнению, доля таких продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них имеет в основном положительный результат в виде «психологического эффекта». Кроме этого, эксперты указали, что в 2013–2016 и 2020–2021 годах цены на продовольствие росли быстрее, чем номинальные денежные доходы населения. В Минэкономразвития после публикации материала заявили, что пересмотр перечня социально значимых продуктов не обсуждается.

В начале апреля опрос, проведенный ВЦИОМом, показал, что свои потребительские привычки на фоне западных санкций были вынуждены изменить многие россияне. В частности, на нехватку в магазинах привычных товаров пожаловались около половины (47%) опрошенных. Чаще всего потребители обращали внимание на отсутствие соли (9%), гречки (6%), лекарств (5%) и средств личной гигиены (4%).

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В том же месяце НАФИ изучил, качество каких продуктов, по мнению россиян, испортилось. Так, об ухудшении качества колбасных изделий заявил каждый третий опрошенный (33%). Четверть респондентов (25%) пожаловались, что то же произошло и с консервами, а каждый пятый сообщил, что недоволен качеством молочной продукции (21%).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
продукты Госдума наценка социально-значимые продукты
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