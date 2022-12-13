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Минэк заявил, что не обсуждает пересмотр социально значимых продуктов
Минэкономразвития: пересмотр перечня социально значимых продуктов не обсуждается
В Минэкономразвития не обсуждают пересмотр перечня социально значимых продуктов, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
«На данный момент не ведется никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов» — отметили в ведомстве.
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