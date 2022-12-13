Эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов

Перечень социально значимых продуктов требует пересмотра, считают в РАНХиГС. Доля таких продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них имеет в основном положительный результат в виде «психологического эффекта»

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Действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей, а сам перечень необходимо пересматривать. Такие выводы содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах. Документ, подготовленный центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, есть в распоряжении РБК. Руководитель центра Наталья Шагайда подтвердила разработку исследования, но от других комментариев отказалась.

Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС ведет мониторинг продовольственной безопасности в России с 2014 года. Его цель — оценить последствия государственных решений или экстремальных ситуаций, влияющих на продовольственную безопасность страны. Первоначально исследования делались раз в два года, а с 2020 года — ежегодно.

В подготовленном в 2022 году исследовании анализируются способы противодействия резкому росту цен — в частности, практика ограничения цен на социально значимые продукты. Речь идет о продуктах питания первой необходимости из утвержденного правительством перечня. В их ценообразование государство может вмешиваться, если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд — тогда для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Этот механизм был введен в России еще в 2010 году. Изначально порог подорожания, при котором власти вводили предельную цену, был выше — 30%, но в конце 2020 года его снизили.

В перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

Зачем пересматривать перечень социальных продуктов

«Общественные дискуссии и действия правительства по ограничению цен имеют положительный результат преимущественно в части психологического эффекта. Учитывая это, в качестве рекомендации было предложено правительству сократить перечень социально значимых продуктов», — говорится в исследовании центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.

Эксперты, в частности, предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин согласен с тем, что перечень социально значимых продуктов необходимо пересматривать, поскольку утвержденный 12 лет назад список «достаточно примитивный и не отражает сегодняшнего состояния как производства, так и розничной торговли». Так, в перечень входит мясо исключительно на кости, но сейчас цена не зависит напрямую от этого фактора, указывает эксперт: «Определенные отруба на кости, например рибай на кости сухого вызревания, будет стоить в 10–15 раз дороже, чем обычная бескостная говядина». При этом в перечень не входит самая дешевая продукция — мясной фарш, также в перечне социальных продуктов нет индейки, хотя она дешевле многих видов мяса. Потребление мяса в России за последние десять лет, по оценкам эксперта, выросло на 10%.

Рыба и морепродукты относятся к «уязвимой группе товаров», от которой потребители отказываются в первую очередь в случае сокращения расходов, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В список социально значимых продуктов внесена «рыба мороженая неразделанная — довольно непопулярный продукт для современного потребителя, так как он более сложный в приготовлении — требует очистки и разделки», указывает президент ВАРПЭ. «Внесение с список филе минтая или горбуши было бы хорошим подспорьем для роста потребления», — считает Зверев.

Пересматривать список социально значимых товаров для того, чтобы в дальнейшем государство регулировало на них цены, нет никакого смысла, считает гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. Конкуренция за покупателя между торговыми сетями и производителями позволяет достаточно эффективно регулировать цены на социально значимые продукты без вмешательства государства, уверен эксперт. «Продукты, которые относятся к наиболее распространенным и доступным, являются трафикообразующими в торговых сетях — соответственно, розничные сети стараются держать на эти продукты максимально комфортные цены для потребителя», — указывает Белов. Говядина — один из самых дорогих видов мяса, соглашается эксперт. «Но говорить о том, что это исключительно потребляют потребители с высоким уровнем доходов, не совсем корректно, потому что есть более доступные продукты — к примеру, говядина на кости, которая может использоваться для приготовления супов», — добавляет Белов.

Каковы эффекты мер государства по ограничению цен на продукты

Переход к новым критериям введения предельных цен на социально значимые продукты в 2020 году (переход от 30% роста к 10%) привел к ситуации, когда таких случаев стало много и государство уже не могло вводить ограничения, отмечают в центре агропродовольственной политики. Например, в период с 29 апреля по 6 мая 2022 года существовали основания для введения предельных цен на 16 из 24 социально значимых продуктов, только если смотреть на средние цены по стране (в регионах таких случаев было больше). «Очевидно, что такие обязательства государства по администрированию этой нормы непосильны, а эффект невелик», — отмечают исследователи.

Вклад социально значимых продуктов, на которые государство может ввести предельную розничную цену, в рост цен — небольшой: за годовой период, длившийся с августа 2021 года по август 2022-го, рост цен на все продукты питания составил 14,7%. Из них на социально значимые приходилось только 3,3 процентного пункта. Наибольший вклад в рост номинальных цен в рассматриваемый период, с учетом объема потребления, внесли мясные продукты — 0,9 п.п. роста. Вклад по 0,5 п.п. пришелся на сливочное масло, молоко и сахар-песок.

Анализ мировой практики ограничений цены доказывает, что у нее «нет хороших результатов», кроме случаев, когда рост цен вызван кратковременным перебоем поставок, отмечается в исследовании: лишь в этой ситуации ограничения — как прямые, так и косвенные — до возобновления поставки способствуют снижению социального напряжения и не ведут к потерям участников продовольственной цепочки.

Введение ограничения цен на отдельные виды сахара и подсолнечного масла в 2020 году не обеспечило прекращения роста цен даже на эти продукты в целом, не говоря о том, что это ограничение не было заметно в рамках общего роста цен, отмечают эксперты. Ограниченные в цене продукты занимали всего 3,4% в общих потребительских расходах домохозяйств, или 8,6% от стоимости основных десяти групп продуктов питания в 2021 году.

Бесспорный плюс обсуждения или введения ограничений торговой надбавки — психологический эффект, указывают авторы исследования: «Меру легко внедрить и администрировать, покупатели получают сигнал, что о них думают, но это не гарантирует ограничения их расходов на питание в целом и наличие самого продукта в будущем».

Но ограничение наценки на один или всю группу социально значимых продуктов приведет к перераспределению издержек торговли и ее нормы прибыли на другие группы товаров, как это произошло при ограничении розничной цены на один вид сахара и один вид подсолнечного масла, предупреждают в РАНХиГС. Более продуктивной, по их мнению, выглядит уже имеющаяся практика, когда крупные сети добровольно выбирают несколько видов социальных товаров, на которые сами минимизируют розничные цены.

В Минсельхозе считают, что соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло, заключенные в декабре 2020 года, позволили сохранить стабильный уровень цен на эти продукты в период ажиотажного спроса и обеспечить доступность социально значимой продукции для населения. А оказанные государством меры поддержки производителям помогли сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры, подчеркнули в министерстве, добавив, что сейчас ценовая ситуация на рынке сахара и подсолнечного масла стабильна.

Об экономической доступности продуктов

Доля питания в расходах потребителей в 2020–2021 годах снизилась с 37 до 36,3%, констатируют эксперты центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС. Такое сокращение характерно для всех групп домохозяйств по доходам, причем наиболее незащищенные семьи пришли на уровень допандемийного года (в 2021 году фактическая стоимость рационального набора на человека в год составила от 51,3 тыс. до 85,6 тыс. руб.), в то время как более обеспеченные группы потребителей тратят по-прежнему больше, чем в 2019 году (от 93,5 тыс. до 133,4 тыс. руб.).

В 2013–2016 и 2020–2021 годах цены на продовольствие росли быстрее, чем номинальные денежные доходы населения. Однако именно в конце 2020 года реакция населения была особенно острой, указывают эксперты РАНХиГС. Острота восприятия подорожания продуктов в 2020–2022 годах вызвана не столько самим ростом, но, очевидно, тем, что с 2014 года накапливаются периоды, когда темпы роста цены выше темпа роста номинальных доходов, полагают исследователи.

С 2012 года только в 2014 и 2015 годах ситуация с покупательной способностью семей была хуже, чем в 2021-м, констатируют в центре агропродовольственной политики. Индекс физического объема покупок продовольствия населением в 2021–2022 годах относительно соответствующего месяца 2012 года ниже (кроме пика ажиотажного спроса в феврале—марте) на 8–10%.

Социологический опрос продовольственного самочувствия, проведенный в мае—июне 2022 года, показывает, что на рост цен россияне реагируют прежде всего сокращением рыбно-мясного рациона, затем уменьшают закупки молочных продуктов и фруктов, а в 2022 году к этому списку добавились овощи, сахар и крупы. Россияне из года в год стараются найти продукты и магазины подешевле, не отказываются от привычных продуктов, но покупают их в меньшем количестве; в 2022 году россияне вынужденно пересмотрели свое отношение к подсобному хозяйству и чаще намерены расширять продовольственное производство в интересах самообеспечения, говорится в исследовании.