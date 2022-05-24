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Россияне рассказали, какие продукты стали хуже по качеству

Треть респондентов ответила, что в России упало качество колбасных изделий (33%), около четверти (25%) сообщили, что в худшую сторону изменились консервы. Также в пятерку вошли молочная продукция, овощи и кофе
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

В России ухудшилось качество колбасных изделий, консервов и молочной продукции, следует из результатов исследования, которое провел Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ (есть у РБК).

Опрос проводился в апреле 2022 года. Участие в исследовании среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 53 регионах России.

Об ухудшении качества колбасных изделий заявил каждый третий опрошенный (33%). Четверть респондентов (25%) пожаловались, что то же самое произошло и с консервами, а каждый пятый сообщил, что ему не нравится качество молочной продукции (21%). В худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась ситуация с овощами (20%), кофе, кондитерскими изделиями и алкоголем (по 19%).

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Среди продуктов, качество которых упало, россияне также упоминали фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия (по 19%).

Тезис о том, что качество продуктов в России изменилось в ту или иную сторону, поддержали 28% опрошенных. Почти две трети респондентов сочли, что оно осталось на прежнем уровне (72%).

Из всех, кто увидел на рынке положительные изменения, 16% обнаружили улучшение качества фруктов, а 14% — хлеба. Чуть меньше людей рассказали, что в их регионах теперь продают более качественные овощи (13%) и кондитерские изделия (12%).

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В начале апреля опрос, проведенный ВЦИОМ показал, что скорректировать свои потребительские привычки на фоне западных санкций были вынуждены многие россияне. В частности, на нехватку в магазинах привычных товаров пожаловались около половины (47%) опрошенных граждан. Чаще всего россияне обращали внимание на отсутствие соли (9%), гречки (6%), лекарств (5%) и средств личной гигиены (4%).

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