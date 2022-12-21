Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 73,34 (+2,72) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 69 (+2,66) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году Pro, 10:13
Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон «посланием Путину» Политика, 10:11
Один из крупнейших майнеров подал заявление о банкротстве Крипто, 10:08
Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию Бизнес, 10:03
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 10:03
Курс китайского юаня превысил ₽10 на Мосбирже впервые с 30 мая Инвестиции, 09:57
В Омской области ввели частичный масочный режим из-за гриппа и ОРВИ Общество, 09:48
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Названы цены на первый автомобиль «Москвич» Авто, 09:46
Chery анонсировал выход нового кроссовера: первые изображения Авто, 09:41
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:40
«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво Бизнес, 09:37
Холдинг SOKOLOV разместил первый выпуск облигаций с премией к ОФЗ Инвестиции, 09:30
Безотказность вас погубит: как научиться говорить «нет» Pro, 09:25
Российский вратарь повторил рекорд клуба НХЛ Спорт, 09:23
Война санкций ,  
0 

Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию

Казахстан допустил пробную поставку партии нефти в ФРГ по «Дружбе» в 2023 году
Страна рассматривает возможность пробной поставки своей нефти по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в немецком Шведте
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию, сообщается на сайте оператора.

Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург). Годовая мощность этого НПЗ превышает 10 млн т сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии, отмечается в сообщении. Вопрос поставок председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев обсудил с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.

«Депутат бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу «Дружба». Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов», — говорится в сообщении.

Мирзагалиев пояснил, что экспортные объемы нефти поставляются через единого системного трейдера KMG Trading на НПЗ компании в Румынии, а остаток реализуется в рамках долгосрочных договоров. Однако, согласно поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева, «КазМунайГаз» рассматривает возможность пробной поставки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года.

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю и потолок цен на нее. Запрет не касается поставок трубопроводного сырья, которое транспортируется по «Дружбе». По южной части трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, а по северной — в Германию и Польшу, которые обещали в одностороннем порядке отказаться от импорта российской нефти по трубопроводу. ФРГ обязалась сделать это к 31 декабря.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Минэкономики Германии, в свою очередь, пояснили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин на это ответил, что Казахстан не обращался по поводу прокачки нефти в Германию. «Те объемы, которые раньше шли из России в Германию, Казахстан заместить не может», — указал Демин.

Читайте на РБК Pro
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году

Россия поставляла в Германию 19–20 млн т нефти в год, еще 10 млн т — в Польшу, уточнил представитель «Транснефти». При этом Казахстан может прокачать по нефтепроводу Атырау — Самара лишь 3–5 млн т, возможно, 7 млн, утверждает он.

Большая часть сырья из Казахстана экспортируется по двум нефтепроводам: Узень — Атырау — Самара и КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Последний обеспечивает поставки более двух третей всей экспортной нефти страны, а также перекачивает сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Казахстан Германия нефтяные поставки
Материалы по теме
В Минэнерго Казахстана заявили о планах экспортировать нефть в КНР и Иран
Бизнес
Глава Минфина США оценила потолок цен на нефть словами «пока все хорошо»
Политика
«Роснефть» перенаправила нефть из Европы в Азию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter