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Бизнес ,  
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СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
По данным источника в российской делегации, выплата «Газпрома» может стать частью пакетного соглашения с Киевом по газу. Переговоры продолжатся в пятницу в Минске
Газпром GAZP ₽253,87 +0,98% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выплата «Газпромом» $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража может стать частью пакетного соглашения по газу с Украиной. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства. «Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — добавил он.

О российском предложении, предусматривающем выплату Украине порядка $3 млрд, сообщает также Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам. 

РБК направил запросы в «Газпром». Представители «Нафтогаза» и Минэнерго России от комментариев отказались.

Накануне, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим и напомнил, что и у самой Украины есть долг перед Россией в размере $3 млрд, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Источник, близкий к российскому правительству, пояснил РБК, что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

Взаимозачет может происходить следующим образом: «Газпром» платит «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд, украинская госкомпания перечисляет эти деньги правительству Украины в виде дивидендов, а Украина возвращает их России в счет частичного погашения долга по евробондам, сказал собеседник РБК, близкий к российскому правительству. «Так теоретически возможно», — признал источник, близкий к «Газпрому».

20 декабря на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению с Украиной соглашения на «взаимоприемлемых» условиях, «без создания обеим сторонам рисков».

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома». Согласно вердикту, российская компания должна была выплатить украинской компании (за вычетом списанного долга последней) $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее представители «Нафтогаза» заявляли, что в связи с начислением процентов за просрочку платежа общая сумма долга «Газпрома» выросла до $3 млрд.

В начале декабря исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания официально выразила готовность рассмотреть возможность погашения долга «Газпрома» за счет поставок газа. Ранее он говорил, что за такую сумму можно получить «очень много газа» и, чтобы импортировать такой объем, Украине нужны «годы».

19 декабря после прошедших в Берлине трехсторонних переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, «Газпром»
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