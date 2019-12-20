СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

По данным источника в российской делегации, выплата «Газпрома» может стать частью пакетного соглашения с Киевом по газу. Переговоры продолжатся в пятницу в Минске

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выплата «Газпромом» $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража может стать частью пакетного соглашения по газу с Украиной. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства. «Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — добавил он.

О российском предложении, предусматривающем выплату Украине порядка $3 млрд, сообщает также Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

РБК направил запросы в «Газпром». Представители «Нафтогаза» и Минэнерго России от комментариев отказались.

Накануне, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим и напомнил, что и у самой Украины есть долг перед Россией в размере $3 млрд, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.