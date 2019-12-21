Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что «Газпром», согласно решению Стокгольмского арбитража, заплатит «Нафтогазу» $3 млрд. Он назвал это итогом успешных переговоров по транзиту российского газа через Украину

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Мы возвращаемся домой [после переговоров по транзитному контракту] с очень хорошими новостями <...> Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража», — заявил он и отметил, что речь идет именно о денежной выплате.

Вечером в пятницу, 20 декабря, Москва и Киев объявили о согласовании нового транзитного газового контракта (действующий истекает 31 декабря 2019 года), а также об урегулировании взаимных финансовых претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российский вице-премьер Максим Козак уточнял, что контракт будет заключен на пять лет. Другие подробности не приводились.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года вынес решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому», согласно которому российская компания должна выплатить компенсацию за недопоставку газа в рамках контракта на его транзит в Европу. «Газпром» подал апелляцию на это решение, однако в конце декабря президент Владимир Путин, назвав вердикт политическим, признал, что Россия «должна из него исходить».