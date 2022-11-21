Глава «Росатома» назвал атомную энергетику «скрепой здравого смысла»

Атомная индустрия является «скрепой здравого смысла», при том что планета разрывается по разным принципам — коллективный Запад и не Запад, Европа — Азия, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Западные санкции не касаются атома

Алексей Лихачев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Мировая атомная индустрия остается «скрепой здравого смысла», объединяя страны на основе передовых технологий, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая в понедельник, 21 ноября, на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи. В этом году ключевая тема форума определена как «Атомная весна».

Он отметил, что за последние три года международное атомное сообщество сохранило свое единство в условиях пандемии коронавируса. «Мы практически не разорвали ни одной связи — коммерческой, научной с нашими партнерами — и видим очень заинтересованный отклик и желание вместе преодолеть те сложности, которые сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разделять нашу планету», — сказал Лихачев.

«Как ни странно, атомная индустрия явилась не только носителем реального, а не декларативного подхода в оздоровлении планеты. Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, является еще определенной скрепой здравого смысла, при том что планета разрывается по разным принципам: Европа — Азия, север — юг, коллективный Запад и не Запад коллективный», — добавил глава «Росатома».

В отношении «Росатома» и российской атомной энергетики в целом не введены западные санкции после начала спецоперации России на Украине в отличие от большинства других госкомпаний и секторов экономики. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который также принял участие в пленарной сессии «Атомэкспо», заявил, что его страна последовательно выступает против введения санкций против атомной энергии. Он сказал, что Венгрия может посчитать посягательством на свой суверенитет препятствование ядерным проектам: «Энергобаланс страны — это вопрос суверенитета. Каждая страна самостоятельно решает эти вопросы. <...> Если кто-то попробует препятствовать нашим ядерным проектам, мы посчитаем это посягательством на наш суверенитет», — сказал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Незадолго до начало этой сессии Сийярто написал на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской), что «Росатом» и Венгрия обсуждают расширение АЭС «Пакш». «Расширение АЭС «Пакш» является как национальным стратегическим интересом, так и интересом национальной безопасности Венгрии», — указал он.

Сейчас на «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт, в конце августа управление по атомной энергетике Венгрии разрешило «Росатому» построить 5-й и 6-й энергоблоки этой станции (их стоимость оценивается примерно в €12,5 млрд). По словам министра, на прошлой неделе стороны обсудили необходимые шаги в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы рассчитывать на эти два новых энергоблока «Пакш» к концу десятилетия.